Etki Ajanlığı Maddesi Geri Çekiliyor - Son Dakika
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Etki Ajanlığı Maddesi Geri Çekiliyor

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TBMM'de tartışmalara neden olan etki ajanlığı maddesi, muhalefet tepkileri sonrası geri çekildi.

13.11.2024 14:53  Güncelleme: 15:17
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Bugün TBMM Danışma Kurulu toplantısında bir araya gelen iktidar ve muhalefet partileri grup başkanvekillerinin gündeminde Noterlik Kanunu'nda değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun teklifinin 16. maddesi olan "etki ajanlığı suçu" düzenlemesi de vardı.

YENİDEN DÜZENLENECEK

Muhalefet sözcüleri burada da eleştirileri ve tepkileri dile getirdi. Grup başkanvekillerinin uzlaşıya vardığı belirtilen toplantıda muhalefete, söz konusu maddenin tekliften çıkarılacağı bilgisi verildi. Maddenin, eleştiriler dikkate alınarak yeniden düzenleneceği belirtildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gelişmeyi sosyal medya hesabından da duyurdu. Emir, "Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek Meclis'teki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibarıyla geri çekildi" diye yazdı.

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün grup toplantısındaki konuşmasında bu maddeye vurgu yapmış ve "Etki ajanlığını muhalifler için bir sopa olarak kullanmak üzere getiriyorlar. Kırmızı alarm! Tüm milletvekillerimiz etki ajanlığı yasasını geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar" demişti.

TBMM Genel Kurulunda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında ilgili maddenin çıkarılması için önerge verilmesi bekleniyor.

Etki Ajanlığı Maddesi Geri Çekiliyor
Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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