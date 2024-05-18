ETSO Heyeti TOBB Genel Kurulu'na Katıldı - Son Dakika
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ETSO Heyeti TOBB Genel Kurulu'na Katıldı

ETSO Heyeti TOBB Genel Kurulu\'na Katıldı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Genel Kurulu'na katıldı. ETSO Başkanı Sezai Irmak, genel kurul ve resepsiyonda oda ve borsa temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını belirtti. Görüşmelerin verimli geçtiğini aktaran Irmak, daha güçlü ve daha başarılı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

18.05.2024 12:37
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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Genel Kurulu'na katıldı.

ETSO Başkanı Sezai Irmak, yaptığı yazılı açıklamada, 15-16 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşen genel kurul ve resepsiyonda oda ve borsa temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Görüşmelerin verimli geçtiğini aktaran Irmak, daha güçlü ve daha başarılı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bayazıt, buğday ve ayçiçeği ekili tarlaları inceledi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, merkeze bağlı köylerdeki buğday ve ayçiçeği ekili tarlaları inceledi.

Bayazıt, yaptığı açıklamada, bölgenin iklim şartlarına göre ıslah edilmiş mutlak kışlık buğday çeşitlerinin süt olum döneminde olduğunu belirtti.

Bayrak ve alt yaprakların canlılığını koruduğunu ifade eden Bayazıt, şunları kaydetti:

"Son yıllarda meydana gelen iklim değişiklikleri, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi gibi iklimsel faktörler ekili alanları etkilemiştir. Bölgenin buğday ekilişleri içerisinde çiftçilerimizin tercih ettiği erkenci çeşitlerin de süt olum döneminde olduğu, ancak genetik yapılarında olan erkencilikten dolayı bayrak yapraklarında ve alt yapraklarında daha erken sararmalar olduğu gözlemlenmiştir.

İlimizde yaklaşık 135 bin 180 hektar alanda buğday ekimi yapılmış olup yaptığımız tarla kontrollerinde buğday gelişimlerinin gayet iyi olduğu, hastalık ve zararlı tespit edilmediği görülmüş, iklimsel bir olumsuz etki olmadığı sürece herhangi bir rekolte kaybı beklenmemektedir. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum."

Gençlik yürüyüşü

Süloğlu ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla gençlik yürüyüşü yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden başlayan yürüyüş Hükümet Konağı önünde sona erdi.

Yürüyüşe Süloğlu Kaymakamı Tarık Emre Uşen, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Müzeler Günü kutlanıyor

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, Müzeler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avcı, mesajında, müzelerin yeni öğrenme mekanları olduğunu belirtti.

Uluslararası Müzeler Konseyi'nin bu yıl Müzeler Günü'nü "Müzelerde Eğitim ve Araştırma" temasıyla ilan ettiğini belirten Avcı, "Biz de Keşan Belediyesi olarak bu bilgi ve tanımların ışığında, bu yılın teması kapsamında müzemizi ziyaret eden öğrenci ve öğretmen gruplarıyla fikir alışverişinde bulunarak, özellikle bilim, sanat, kültür konularında yapacakları etkinliklerde müzemiz alanlarını kendilerinin kullanımına sunacağımızı, öğrencilerimize farklı deneyimler yaşatmak için bir araya geleceğimizi belirttik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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