EÜAŞ, Suriye'ye Elektrik İhraç Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

EÜAŞ, Suriye'ye Elektrik İhraç Ediyor

EÜAŞ, TBMM KİT Komisyonu'nda Suriye'ye elektrik ihracı ve enerji güvenliği konularını görüşüldü.

13.05.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM KİT Komisyonu'nda, Elektrik Üretim A.Ş.'nin (EÜAŞ) Sayıştay raporları ve önerileri görüşüldü. Komisyonda sunum yapan EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli, Suriye elektrik enerjisi ihraç edildiğini belirterek, "Doğrudan bir ihracat söz konusu değil. Şirketler aracılığıyla yapılıyor bunlar. Üç ayrı şirket var şu an Suriye'ye ihracat yapan. Satış miktarları önemli tabi burada çünkü asıl konu Türkiye'nin arz güvenliğine, Avrupa'nın elektriğine zarar verip vermediği konusundaydı" dedi.

TBMM KİT Komisyonu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanarak denetim kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilançolarını görüşüyor. Komisyonda, bugün Elektrik Üretim A.Ş.'nin (EÜAŞ) 2021-2022 yıllarını kapsayan Sayıştay raporları ve önerileri görüşüldü.

Komisyon Başkanı Savaş, kurumun görüşmelerine başlamadan önce, 13 Mayıs 2014'te Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren 301 madenciyi anarak Allah'tan rahmet diledi.

EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli, EÜAŞ'ın bünyesinde bulunan elektrik üretim tesisleri ve maden sahalarına ilişkin bilgi vererek, bu tesislerde işletme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde yürüttüklerini belirtti. 2025 Mart ayı sonu itibarıyla EÜAŞ'ın toplamda 45 hidrolik, 10 termik ve 2 rüzgar santraline sahip olduğunu kaydeden Benli, "Teşekkülümüzün sermayesi 42.6 milyar lira olup, yaklaşık 10 bin personel bile istihdama büyük bir katkısı olmaktadır" dedi. Benli, EÜAŞ'ın elektrik üretimine ilişkin şu bilgileri verdi:

"EÜAŞ olarak son 4-5 yılda küresel ölçekte yaşanan olumsuz gelişmelerin ülkemize yansımaları karşısında vatandaşlarımızın ve sanayimizin kesintisiz elektrik ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılamak adına önemli bir görev üsteliyor.

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesine yayılan organizasyon yapımız, sağladığımız istihdam ve üretim kapasitesi, yaklaşımımız ve enerji arz güvenliğine sunduğumuz katkılar EÜAŞ'ı sektörde ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır. Elektrik üretimimizde yüzde 68 oranına ulaşan yenilenebilir enerji payı ise bu ayrıcalıklı durumu daha da pekiştirmektedir.

EÜAŞ, portföyünde yer alan üretim santrallerinde ürettiği elektrik enerjisinin yanı sıra kamu adına elektrik enerjisi alım yükümlülükleri kapsamında almış olduğu elektrik enerjisini başta elektrik dağıtım ve görevli tedarik satış şirketleri olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bazı ilgili ve ilişkili kuruluşlarına, mevcut sözleşmeler kapsamındaki müşterilere ve serbest piyasaya satmaktadır. Ayrıca Suriye'ye de elektrik enerjisi ihraç etmektedir.

Bu çerçevede 2024 yılı itibarıyla 21 bin 717 megawatt olan kurulu gücümüzle Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 19'unu tek başımıza temsil ettik. Aynı yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz 55 milyar kilowatlık üretimle ülke genelindeki elektrik üretiminin de yüzde 16'sına katkı sunuyor. Operasyonel kabiliyetimiz yalnızca üretimle sınırlı kalmamış 98 milyar kilowatt enerji alımı, 151,2 milyar kilowatt saat enerji satışı ticaret hacimlerine ulaşılmıştır."

"C santralini yaptığımızda A santralini tamamen devreden çıkaracağız"

Santrallerdeki bakım yönetimi uygulamalarını geliştirecek yerli imkanlarla santral teknolojileri geliştirmeye odaklanacak yeni ve yenilenebilir elektrik üretim teknolojilerini mevcut santrallere entegre etmeye başlayacaklarını kaydeden Benli, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda yaklaşık 35 yıldır faaliyette bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olan 1350 MW kurulu güçteki İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santralinin, mevcut saha avantajlarında kullanmak suretiyle 900 megawatt korur güce ve minimum net yüzde 62 kombine çevrim verimine sahip ilave üniteler kurarak kapasite artışına gidilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Mevcut A santrali şu anda ülke arz güvenliği açısından sıcak yedek olarak tutuluyor ve yılın ancak belli dönemlerinde, arz güvenliğinde sıkıntı yaşanıldığı anlarda devreye giriyor. Çok maliyetli bir santral. Şu andaki fiili verim yüzde 34'ler civarında. B santral ise genel olarak çalışmaya devam etmekte ve fiili verimliği yüzde 53'ler civarında. Yeni projeyi yani C santralini yaptığımızda A santralini tamamen devreden çıkaracağız. B santralini ise sıcak yedek olarak tutacağız ve mümkün olduğunca işletmeyeceğiz. Yeni C santrali, ortalama yüzde 62-65 arasında bir verimliğe sahip.

Teşekkülümüzce Ankara sınırları içerisinde 2023 yılında bir jeneratör fabrikrasında kurulmuş olup, ihtiyaç duyulan santrallerimizin jeneratör sargıları kendi imkanlarımızla üretilmeye başlandı. Alaçatı Rüzgar Enerji Santrali'nde yerli, milli rüzgar türbinleri kurulması için ASELSAN'la birlikte yürütülen proje kapsamında ilk türbin için yüzde 65, en az yüzde 80 yerlilik oranına sahip rüzgar türbinlerinin üretilerek devreye alınması için de çalışmalara devam edilirken, türbinler bu yıl içerisinde devreye alınacak.

Afşin Elbistan B Termik Santrali yardımcı yakıt sistemlerinin doğal gaza dönüşümü işi, kendi personelimiz ve imkanlarımızla, tümüyle yerli ve milli imalat yapılarak tamamlanmıştır. 2025 yılı güncel yakıt fiyatları baz alındığında doğal gaz dönüşümü sayesinde sıvı yakıt kullanımında yıllık yüzde 65 tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca doğal gaz emisyon değerlerinin sıvı yakıt emisyon değerlerinin oranına çok daha düşük olması nedeniyle santralin çevreye daha duyarlı hale getirilmesi sağlanmıştır."

"Doğrudan bir ihracat söz konusu değil"

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Benli, Suriye'ye elektrik ihracatına ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

"Doğrudan bir ihracat söz konusu değil. Şirketler aracılığıyla yapılıyor bunlar. Üç ayrı şirket var şu an Suriye'ye ihracat yapan. Satış miktarları önemli tabi burada çünkü Türkiye'nin arz güvenliğine, Avrupa'nın elektriğine zarar verip vermediği konusundaydı."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Sayıştay, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Suriye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel EÜAŞ, Suriye'ye Elektrik İhraç Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
20:52
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
20:00
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
09:47
Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
09:36
Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
09:35
Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
09:27
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
09:24
Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
09:19
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
09:09
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
09:01
Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 01:03:43. #7.12#
SON DAKİKA: EÜAŞ, Suriye'ye Elektrik İhraç Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.