EÜAŞ ve BOTAŞ'ın Zararları TBMM Gündeminde - Son Dakika
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EÜAŞ ve BOTAŞ'ın Zararları TBMM Gündeminde

EÜAŞ ve BOTAŞ\'ın Zararları TBMM Gündeminde

CHP'li Türker Ateş, EÜAŞ ve BOTAŞ'ın görev zararlarını TBMM'ye taşıdı, yüzde 214 artış yaşandı.

23.12.2024 17:03
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(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Elektrik Üretim A.Ş.'nin geçen yıla göre görev zararının yüzde 214 arttığını, BOTAŞ'ın ise sadece Kasım ayında 29 milyar lira görev zararı ödediğini söyledi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Elektrik Üretim A.Ş. ve BOTAŞ'ın görev zararlarını TBMM gündemine taşıdı. Ateş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, "EÜAŞ'ın görev zararları çığ gibi büyüyor. Geçen yıl 11 ayda 63 milyar lira görev zararı ödenen kuruma bu yıl aynı dönemde 198 milyar lira ödeme yapıldı. Yıllık artış yüzde 214. Görev zararları, iflas eden enerji politikalarının göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Ateş, İlk 10 ayda görev zararı ödemesi yapılmayan BOTAŞ'a sadece kasım ayında 29 milyar lira görev zararı ödendiğini belirtti. Ödemenin gerekçesini soran Ateş, "HEM EÜAŞ hem de BOTAŞ'ın görev zararlarının düşürülmesi hedefiyle elektrik ve doğalgaz fiyatlarında 2025'te zam planlanmakta mıdır" diye sordu.

"EÜAŞ'ın 11 aylık görev zararı yaklaşık iki tasarruf paketine bedel"

Türker Ateş, soru önergesinde, kamuda törenle 100 milyar lira tasarruf yapılacağının açıklandığını hatırlattı ve şunları kaydetti:

"Sübvanse edildiği söylenen faturaları dahi vatandaş ödemekte çok zorlanıyor. Daha önce görevlendirme giderlerini sorduğumuzda, vatandaşların faturalarının sübvanse edildiği söyleniyor, ancak bu yıl yapılan ödemelerde çok astronomik artışlar var. Bu nedenle bu ödemelerin şeffaflık adına açıklaması yapılmalı. Bu ödemeler sürdürülebilir olmaktan çıktı. Törenle kamuda 100 milyar lira tasarruf açıklaması yaptılar. Tek başına EÜAŞ'ın 11 aylık görev zararı yaklaşık iki tasarruf paketine bedel. BOTAŞ'a sadece kasım ayında 29 milyar lira gibi çok ciddi bir ödeme yapılıyor. 2025'te bu kurumlara ne kadar görev zararı ödenecek? Elektrik ve doğalgaz faturaları zamlanacak mı? gibi soruların mutlaka yanıtlanması gerekiyor."

Ateş'in önergesinde şu sorular yer aldı:

"EÜAŞ'ın görev zararlarında geçen yıla göre yaşanan yüzde 214'lük artışın gerekçesi nedir?  Kaç hanenin ve/veya işyerinin elektrik faturaları Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında sübvanse edilmiştir?  2023 yılında sübvanse edilen fatura ve abone sayısı kaçtır? 2024 yılında sübvanse edilen fatura ve abone sayısı kaçtır? EÜAŞ'a 2025 yılında ne kadar görevlendirme gideri ödemesi planlanmaktadır?  İlk 10 ayda görevlendirme gideri ödenmeyen BOTAŞ'A kasım ayında yapılan 29 milyar liralık ödemenin nedeni nedir? 2025 yılında BOTAŞ'a ne kadar görevlendirme gideri ödenmesi planlanmaktadır?  İki kurumunda görev zararlarının düşürülmesi amacıyla 2025 yılında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılması planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel EÜAŞ ve BOTAŞ'ın Zararları TBMM Gündeminde - Son Dakika

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