Euro Bölgesi'nde Enflasyon Yavaşlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Euro Bölgesi'nde Enflasyon Yavaşlıyor

Euro Bölgesi\'nde Enflasyon Yavaşlıyor

Euro bölgesinde enflasyon Haziran'da %5,5'e düşerken, Almanya'da ise %6,4 seviyesinde seyrediyor.

02.10.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da yaşanan enflasyondaki artış hız kaybediyor. Beklenti, Euro Bölgesi'nde ortalama enflasyon oranının yüzde 5,5'e düşeceği yönünde.Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarındaki artış Haziran ayında yavaşladı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro kullananan 20 ülkede enflasyon ortalamasının yüzde 5,5 olacağı tahmininde bulundu Eurostat'ın açıklamasına göre, Mayıs ayında bu rakam yüzde 6,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Euro Bölgesi'nde fiyat artışlarındaki yavaşlamanın enerji fiyatlarındaki düşüşle bağlantılı olduğu; enerji fiyatlarında geçen aya göre yüzde 5,6 düşüş kaydedildiği bildiriliyor. Gıda, alkollü tüketim maddeleri ve tütün ürünlerinde ise fiyatların yüksek seviyede seyretmeye devam ettiği aktarıldı. Bu ürünlerde Haziran ayı içindeki enflasyonun yüzde 11,7 olduğu belirtildi. Mayıs ayında, söz konusu kalemdeki enflasyon yüzde 12,5 olarak açıklanmıştı. Çekirdek enflasyonun ise Haziran ayında yüzde 5,4 olduğu duyuruldu. Enerji, gıda, alkol ve tütün ürünlerindeki dalgalanmaları dikkate almadan ölçülen çekirdek enflasyon, enflasyon ile mücadelede faiz oranlarını belirleyen ve son aylarda arka arkaya faizi yükselten Avrupa Merkez Bankası (ECB) için önemli bir kriter kabul ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın hedefi, sorumlu olduğu bölgede enflasyonu yüzde 2'ye düşürmek. Almanya'da yüksek, Lüksemburg ve İspanya'da düşük

84 milyon nüfusa sahip Almanya'da enflasyon yüzde 6,4 ile görece yüksek seyrederken Eurostat verilerine göre Lüksemburg'da Haziran ayı enflasyonu yüzde 1, İspanya'da da yüzde 1,6 ile dikkat çekiyor. Almanya'da enflasyonun yavaşlamasına rağmen yüksek seyretmesindeki sebebin geçen yıl hükümetin, artan enflasyonla mücadele aldığı rahatlatma tedbirleri ve maddi yardımlar olduğu, o zaman kontrollü seyreden enflasyonun sonrasında artış kaydettiği bildiriliyor.

Almanya'da hükümet vatandaşa yönelik yakıt yardımları dışında bir süre akatyakıtta da indirim uygulamış ve geçen yaz üç aylık zaman dilimi için 9 euroya bütün Almanyada geçerli aylık toplu taşıma bileti imkanı sunmuştu.

İspanya'daki enflasyonda düşüşte hükümetin katma değer vergisinde yaptığı indirimin de rol oynadığı bildirilirken, Almanya'da hükümet vergi indirimiyle enflasyonu frenleme yolunu reddediyor. Başbakan Olaf Scholz, katma değer vergisinde indirime gitmeyle enflasyonla kalıcı mücadele edilemeyeceğini savunuyor ve vergi oranlarının yeniden artırılmasıyla fiyatlarda da yeniden artış yaşanacağına dikkat çekiyor. Euro Bölgesi'nde enflasyonun Almanya'dan daha yüksek olduğu az sayıda ülke arasında Avusturya, Hırvatistan, Slovakya ve Baltık ülkeleri yer alıyor.

Fransa'da da tüketici fiyatlarındaki artışın Haziran ayında yüzde 4,5 ile Almanya'dan düşük kaldığı açıklandı. Fransa'da geçen ay enflasyon yüzde 5,1 olarak saptanmıştı. Enerji fiyatları yüzde 3 oranında artarken, gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 13,6 ile hala yüksek seyrettiği gürüldü.

AFP, Reuters/ ETO,ET

DW Türkçe'ye VPN ile sansürsüz nasıl erişebilirim

Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ukrayna, Almanya, Ekonomi, Güncel, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Euro Bölgesi'nde Enflasyon Yavaşlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:40 ’’Bana dokunamazsın, fabrikalarım var’’ diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım ''Bana dokunamazsın, fabrikalarım var'' diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:11:39. #1.11#
SON DAKİKA: Euro Bölgesi'nde Enflasyon Yavaşlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement