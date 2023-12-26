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Euro-Med, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini UCM ve BM'ye raporladı - Son Dakika
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Euro-Med, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini UCM ve BM'ye raporladı

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini rapor haline getirip Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerine iletti. Rapor, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği infaz vakalarını belgeledi ve uluslararası toplumdan bu suçların soruşturulması ve faillerin sorumlu tutulması için adımlar atmasını talep etti. Ayrıca, raporda Gazze'de yaşanan sivil kayıpların 21. yüzyılın en yüksek oranı olduğu ve öldürülenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Euro-Med, İsrail\'in Gazze\'deki insan hakları ihlallerini UCM ve BM\'ye raporladı
26.12.2023 - 10:23,
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Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insan hakları ihlallerini rapor haline getirip Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerine iletti.

Cenevre merkezli Euro-Med'ten yapılan açıklamada, UCM ve BM raportörlerine sunulan raporda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği infaz vakalarının belgelendiği kaydedildi.

Uluslararası hukuk ekibinin kurulması, bu ekibin Gazze Şeridi'ne girebilmesi için baskı yapılması ve söz konusu suçların derhal soruşturulmasının talep edildiği açıklamada, ayrıca, faillerin sorumlu tutulması ve tüm mağdurlar için adalet sağlanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, UCM ve BM raportörlerinin İsrail ordusunun sivilleri hedef alan saldırı, infaz ve yerinden etmeleri konusunda kesin tutum alması, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve bu suçların durdurulması için uluslararası toplum nezdinde "ciddi adımlar" atması gerektiği belirtildi.

21. yüzyılın en yüksek sivil kayıp oranı

Gazze'de 21. yüzyılın en yüksek sivil kayıp oranının yaşandığının belirtildiği açıklamada, 7 Ekim'den bu yana süren "soykırımda" İsrail'in bombardımanlarında yıkılan enkazların altında kalan ve öldüğü varsayılanlar da dahil 28 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünün tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, öldürülenlerin yüzde 70'ini kadınlar ve çocukların oluşturduğu vurgulanarak, İsrail'in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 3. Maddesi ile Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 6. Maddesinde yer alan yaşam hakkını ihlal ettiğine vurgu yapıldı.

Rapor, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Maurice Tydball Benz, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, BM İnsan Hakları Konseyine bağlı Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik kurulan bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun başkanı Navanethem Pillay ve UCM Başsavcısı Karim Khan'a sunuldu.

UCM savcıları, Gazze'ye giremediği için bölgede yaşanan hak ihlalleri, insan hakları kuruluşları tarafından delillendirilip UCM ve dünya kamuoyuna sunuluyor.

Kaynak: AA
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