Eurofighter Typhoon Tedarikinde Umut Verici Gelişmeler

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikinin yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını beklediklerini ifade etti.

???????Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'a acil iniş yapan Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağına ilişkin sorular üzerine kaynaklar, " 29 Ekim'de Doğal Kararlılık Harekatı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık'a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter'ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmaktadır."

Bakanlık kaynakları, Eurofighter Typhoon ve F-16 Blok-70 savaş uçağı temini konusundaki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir."

Örtülü ve örtüsüz ambargoların kalkması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, " Türkiye'ye yönelik örtülü ve örtüsüz ambargoların son dönemde kaldırılmasını neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum muhatap ülkelerin kısıtlamalar konusunda tekrar değerlendirme yapmasına neden olmuştur. Diğer önemli nokta ülkemizin savunma sanayii alanında kat ettiği yoldur. Ülkemiz artık savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale gelmiştir. Bu da örtülü ve örtüsüz ambargoların kısmen de olsa kalkmasında olumlu etki yapmaktadır. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var; o da müttefiklerin birbirlerine karşı örtülü ya da açık şekilde yaptırım uygulamaması gerektiğidir."

Suriye'nin kuzeyindeki TSK üsleri

Suriye'nin kuzeyindeki TSK'ya ait üs bölgelerine yönelik saldırı haberlerine ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Bölgedeki üs bölgelerimize yönelik tacizler sürekli olmaktadır. Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şu an için bölgede olumsuz bir durum yok." yanıtını verdi.

Bakanlık kaynakları, Şırnak'ta bir askeri aracın kaza yaptığı ve bazı askerlerin yaralandığına ilişkin iddialara yönelik sorular üzerine, "Yola dökülen yakıt dolayısıyla 'Kirpi' araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kaza meydana geldi, 12 personelimiz etkilendi. Sağlık durumları iyi. Daha sonra araç yoluna devam etti, personel kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Ciddi bir durum yok." bilgilerini verdi.

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