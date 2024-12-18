Eurofighter Typhoon Uçakları Ankara'ya İndi

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Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçakları Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 14 Aralık Cumartesi Milli Savunma Bakanlığında medya temsilcilerine yönelik Yıllık Değerlendirme Toplantısına katılmış ve Eurofighter konusundaki görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü ifade etmişti.

Bakan Güler, Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 Eurofighter'ın bugün Ankara'ya geleceğini ve uçakları görme fırsatı bulacaklarını söylemişti.

Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçakları Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza indi. Hava Kuvvetlerimiz tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askeri personelimiz karşıladı."