Eurosatory Fuarı Başladı: Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Sergileniyor

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Savunma ve güvenlik endüstrisi alanında önde gelen uluslararası etkinliklerden biri olan Eurosatory Fuarı, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

Geliştirilen savunma teknolojileri ve sistemlerinin sergilendiği, üreticileri, startupları, sektör uzmanlarını ve devlet yetkililerini bir araya getiren Eurosatory 2024 kapılarını açtı.

Fransız Ulusal Jandarma Müdahale Birimi (GIGN), özel polis timi RAID ve Fransız Ulusal Polisi tarafından gösterilerin yapılacağı fuarda, savunma şirketi CEO'ları ve hükümet yetkililerinin aralarında bulunduğu 400'den fazla kişi konuşma yapacak.

Fransa'nın Thales ve Airbus dahil 678 şirketle, ABD'nin ise Intelsat, GM Defence dahil 168 katılımcı ile temsil edileceği fuarda, aralarında ASELSAN, Otokar, CANiK ve Samsun Yurt Savunma (SYS) grup şirketlerinin bulunduğu Türk savunma sanayiinden 51 şirket ya da kurum da boy gösterecek.

Onlarca ülkeden 2 bin civarında katılımcının yer aldığı fuar 21 Haziran'a kadar sürecek.

Rusya ve İsrail'in katılımı engellendi

Rusya'nın Ukrayna Savaşı, İsrail'in ise Gazze'ye aylardır devam eden saldırıları nedeniyle fuara katılımına izin verilmedi.

2 yılı aşkın süredir Rusya'nın uluslararası organizasyonlara katılımına izin verilmemişti.

Fuarın ana organizatörü Coges Events, "hükümet yetkililerinin kararıyla, 2024 Eurosatory Fuar Salonu'nda hiçbir İsrail savunma endüstrisi standı"nın da olmayacağını duyurmuştu.

Filistin destekçileri mayısta Fransa Savunma Bakanlığı önünde, İsrail'in fuara katılımının engellenmesi ve İsrail'e silah satışının durdurulması talebiyle gösteri düzenlemişti.