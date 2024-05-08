Eurovision'da şarkısını bileğindeki kefiye ile seslendirdi - Son Dakika
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Eurovision'da şarkısını bileğindeki kefiye ile seslendirdi

Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalinde bileğindeki kefiye ile şarkısını seslendirdi. Yarışmanın yapımcısı ve Avrupa Yayın Birliği üzüntülerini dile getirdi.

08.05.2024 20:50
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- Eurovision'da şarkısını bileğindeki kefiye ile seslendirdi

MALMÖ - Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, dün gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalinde sahne alırken, "Popular" adlı şarkısını bileğindeki kefiye ile seslendirdi.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali dün görkemli bir törenle gerçekleştirildi. 11 Mayıs'ta yapılacak final için tek tek sahne alan sanatçılar ülkeleri adına kıyasıya bir mücadele verdi. Unutulmaz sahne şovlarının sergilendiği geceye Gazze desteği damga vurdu. Dün akşam gerçekleştirilen ilk yarı finalde Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade de sahne aldı. İsveç'i 2011 yılında gerçekleştirilen Eurovision'da temsil eden ve ülkesine üçüncülük getiren 33 yaşındaki Saade, yarışmada derece aldığı "Popular" adlı şarkısını bileğindeki kefiye ile seslendirdi.

Yarışmanın yapımcısı Ebba Adielsson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saade'nin yarışmaya katılımını bu şekilde kullanması üzücü" dedi. Yarışmayı organize eden Avrupa Yayın Birliğinden bir sözcü de yaşananlardan "üzüntü" duyduğunu dile getirdi.

"Bunun siyasi bir sembol olarak adlandırılacağını bilmiyordum"

Filistin asıllı şarkıcı Saade ise kefiyeyi siyasi bir sembol olarak görenlerin "ırkçı" olduğunu ifade ederek, "Kefiyeyi, asla nereden geldiğimi unutmamak için küçük bir çocukken babamdan almıştım. Ama bunun siyasi bir sembol olarak adlandırılacağını bilmiyordum" dedi.

Yarışmanın yarın gerçekleştirilecek ikinci yarı final öncesinde ise 2003 yılında Eurovision'da birinciliği Türkiye'ye kazandıran Sertab Erener sahne alacak. İkinci yarı finalde 17 ülke finale kalmak için yarışacak.

Kaynak: İHA

Filistin, İsveç, Magazin, Güncel, Son Dakika

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