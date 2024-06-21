Evin 4 oğlu aynı gün doğum gününü kutluyor - Son Dakika
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Evin 4 oğlu aynı gün doğum gününü kutluyor

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Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan Özat ailesinin 4 oğlu; 20 Mayıs tarihinde dünyaya geldi. Oruç ve Gülay Özat çiftinin ilk ikizleri 20 Mayıs 2002 ikinci ikizleri de 20 Mayıs 2013'de dünyaya geldi. Bu tesadüf sayesinde çiftin 4 oğlunun doğum günü aynı gün kutlanıyor. Çocuklarını büyütürken maddi anlamda zorluklar yaşadıklarını anlatan Oruç Özat; 'İlk ikizimiz 20 Mayıs 2002, ikinci ikizimiz ise 20 Mayıs 2013'de dünyaya geldi. Amcaları da 20 Mayıs doğumlu, diğer abimin de üçüz çocukları var. Biz de genetik gibi bir durum oldu bu. Maddi anlamda zorluklar yaşadık, çünkü çok gelir getiren bir mesleğimiz yok ama biz zevkle büyüttük. İşin yükünü de daha çok eşim çekti' diye konuştu. Anne Gülay Özat ise çok mutlu olduğunu dile getirerek ilk ikizlerde acemilik yaşadığını ancak ikinci ikizlerinde daha tecrübeli olduğunu anlattı. Özat; 'İkinci ikizlere ağabeylerinin, eşimin yardımıyla baktım. Büyütme ve besleme konusunda sıkıntılarımız oldu, çok zordu ama üstesinden geldik. Tek bir pasta 4 tane mumla hepsinin doğum gününü kutluyoruz' şeklinde konuştu. İkizi ve ikiz kardeşi olan Mehmet Onur Özat ise yaptığı açıklamada ikiz kardeşe sahip olmanın yalnız kalamamak noktasında hem avantaj hem de dezavantaj olduğunu söyledi. Mehmet Onur Özat; 'Ben okuyorum. Boş zamanlarımda da babam ve kardeşime yardım ediyorum. Bizden 10 sene sonra ikiz kardeşlerim oldu. Hepimiz 20 Mayıs'ta doğduk' dedi. Mansur Özat ise tüm kardeşleri ile aynı gün doğumlu olduğunu arkadaşlarına inandırmakta zorlandığını söylerken ikizinin olmanı her zaman hazır bir arkadaş olarak yorumladı. Mansur Özat; 'İkizim olduğu için mutluyum, kanından, canından her zaman hazır bir arkadaşın oluyor. Bizim durumumuz biraz enteresan oldu 10 yıl sonra 20 Mayıs'ta ikiz kardeşlerim oldu. Bu kolay kolay yaşanan bir durum değil o yüzden şanslıyız' ifadelerini kullandı.

21.06.2024 16:53
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Evin 4 oğlu aynı gün doğum gününü kutluyor

4 kardeş de 20 Mayıs'ta dünyaya geldi

NİĞDE - Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan Özat ailesinin 4 oğlu; 20 Mayıs tarihinde dünyaya geldi.

Oruç ve Gülay Özat çiftinin ilk ikizleri 20 Mayıs 2002 ikinci ikizleri de 20 Mayıs 2013'de dünyaya geldi. Bu tesadüf sayesinde çiftin 4 oğlunun doğum günü aynı gün kutlanıyor. 2 kez ikiz çocuk heyecanı yaşayan çift, 2 tane ikiz büyütmenin zorluklarını anlattı. Çocuklarını büyütürken maddi anlamda zorluklar yaşadıklarını anlatan Oruç Özat; "İlk ikizimiz 20 Mayıs 2002, ikinci ikizimiz ise 20 Mayıs 2013'de dünyaya geldi. Amcaları da 20 Mayıs doğumlu, diğer abimin de üçüz çocukları var. Biz de genetik gibi bir durum oldu bu. Maddi anlamda zorluklar yaşadık, çünkü çok gelir getiren bir mesleğimiz yok ama biz zevkle büyüttük. İşin yükünü de daha çok eşim çekti" diye konuştu.

"Tek pasta ile 4 oğlumun doğum gününü kutluyoruz"

Anne Gülay Özat ise çok mutlu olduğunu dile getirerek ilk ikizlerde acemilik yaşadığını ancak ikinci ikizlerinde daha tecrübeli olduğunu anlattı. Özat; "İkinci ikizlere ağabeylerinin, eşimin yardımıyla baktım. Büyütme ve besleme konusunda sıkıntılarımız oldu, çok zordu ama üstesinden geldik. Tek bir pasta 4 tane mumla hepsinin doğum gününü kutluyoruz" şeklinde konuştu. İkizi ve ikiz kardeşi olan Mehmet Onur Özat ise yaptığı açıklamada ikiz kardeşe sahip olmanın yalnız kalamamak noktasında hem avantaj hem de dezavantaj olduğunu söyledi. Mehmet Onur Özat; "Ben okuyorum. Boş zamanlarımda da babam ve kardeşime yardım ediyorum. Bizden 10 sene sonra ikiz kardeşlerim oldu. Hepimiz 20 Mayıs'ta doğduk" dedi.

İnandırmakta güçlük çekiyorlar

Mansur Özat ise tüm kardeşleri ile aynı gün doğumlu olduğunu arkadaşlarına inandırmakta zorlandığını söylerken ikizinin olmanı her zaman hazır bir arkadaş olarak yorumladı. Mansur Özat; " İkizim olduğu için mutluyum, kanından, canından her zaman hazır bir arkadaşın oluyor. Bizim durumumuz biraz enteresan oldu 10 yıl sonra 20 Mayıs'ta ikiz kardeşlerim oldu. Bu kolay kolay yaşanan bir durum değil o yüzden şanslıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Evin 4 oğlu aynı gün doğum gününü kutluyor - Son Dakika

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