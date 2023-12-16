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Evin önündeki elektrik panosunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Evin önündeki elektrik panosunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Fevzi Çakmak Mahallesi Anıl Sitesi'nde bir evin önündeki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay yerine polis, sağlık ekipleri ve doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi çalışanları da sevk edildi.

Evin önündeki elektrik panosunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
16.12.2023 - 13:03,
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Bir evin önündeki elektrik panosunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Anıl Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki bir evin önündeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis sağlık ekipleri ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi çalışanları sevk edildi. Bir apartman sakini otomobilindeki yangın söndürme tüpüyle yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler eve sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: DHA
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