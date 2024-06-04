Evinde beslediği yavru kargaya özel saz konseri veriyor - Son Dakika
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Evinde beslediği yavru kargaya özel saz konseri veriyor

Amasya'da çalıştığı ilkokulda öğrencilerin bulduğu karga yavrusunu evinde beslemeye başlayan Kerem Gürün, sevimli misafirine saz dinletip özel konser veriyor. Sazın üstüne konan karga, şarkı ve türküleri dinlemeye başladı. Bu sıra dışı konser bir haftadır her gün devam ediyor. Kerem Gürün, kargasını büyüyüp uçmaya başlayana kadar bakmayı sürdüreceğini belirtti.

04.06.2024 11:03
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Evinde beslediği yavru kargaya özel saz konseri veriyor

AMASYA - Amasya'da çalıştığı ilkokulda öğrencilerin bulduğu karga yavrusunu evinde beslemeye başlayan Kerem Gürün, sevimli misafirine saz dinletip özel konser veriyor.

Sıra dışı konser

Serdar Zeren İlkokulu'nda ağaçtan düşüp yerlerde çırpınan kargayı fark eden öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi. Yuvası bulunamayan karga, kuşlara olan merakıyla bilinen memur Kerem Gürün'e teslim edildi. Evine götürdüğü sevimli misafirini mamayla besleyip su veren evli ve bir çocuk babası Gürün, saz çaldığı sırada verdiği tepkileri fark etti. Sazın üstüne konan karga, şarkı ve türküleri dinlemeye başladı. Bu sıra dışı konser bir haftadır her gün devam ediyor.

"Karnını doyurduğum gibi ruhunu da doyurmak lazım"

Okuduğu bir kitaptaki hayali kahraman olan 'Olric'in adını verdiği yavru kargaya alıştığını belirten Kerem Gürün, "Sazı uzattığım zaman üstüne çıktı. Bağlama sesini sevdiğini düşünüyorum. Sazın üstünde sakince duruyor. Yuvasından ayrı kaldığı için üzülüyordu. Ancak şimdi mutlu. Karnını doyurduğum gibi ruhunu da doyurmak lazım" dedi.

Zekasıyla bilinen canlılardan olan kargasını büyüyüp uçmaya başlayana kadar bakmayı sürdüreceğini anlatan 46 yaşındaki Gürün, "Uçtuğu zaman eğer bizi hatırlayıp tekrar gelirse ona yine camın önünden saz çalar konser veririm" diye konuştu.

Karganın müzik resitali dinlediği görüntüleri izleyen Sınıf Öğretmeni Fatma Erol da yuvasını kargaya açmasıyla örnek olan mesai arkadaşlarını öğrencileriyle birlikte alkışladı.

Gürün, Olric'i mama ile besliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Evinde beslediği yavru kargaya özel saz konseri veriyor - Son Dakika

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