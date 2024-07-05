Evinde komşuları tarafından ölü bulunan Mehmet Bengüboz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Evinde komşuları tarafından ölü bulunan Mehmet Bengüboz son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'da evinde komşuları tarafından ölü bulunan 72 yaşındaki Mehmet Bengüboz, son yolculuğuna uğurlandı. Bengüboz'un cenazesi Ahmet Kayhan Mezarlığı'na defnedildi.

05.07.2024 19:21
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Evinde komşuları tarafından ölü bulunmuştu, son yolculuğuna uğurlandı

BOLU - Bolu'da evinde komşuları tarafından ölü bulunan 72 yaşındaki Mehmet Bengüboz, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde, Bolu'nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi'nde ikamet eden Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli 72 yaşındaki Mehmet Bengüboz'un komşuları evinin kapısının açık kaldığını fark etti. Bengüboz'a seslenen komşuları evden ses gelmeyince kapıdan içeriye girdi. Yerde hareketsiz halde Bengüboz'un cansız bedeniyle karşılaşan komşuları şoke oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Bengüboz'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan otopsinin ardından Bengüzboz'un cenazesi defnedildi. Yıldırım Bayezid Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Kayhan Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Doğan Onurlu katıldı.

Kaynak: İHA

Ahmet Kayhan, Bolu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde komşuları tarafından ölü bulunan Mehmet Bengüboz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinde komşuları tarafından ölü bulunan Mehmet Bengüboz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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