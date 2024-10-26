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Evine kavuşan depremzede: "Yaşadıklarımızdan sonra bizim için çok iyi oldu, Allah devletimize zeval vermesin"

Kahramanmaraş'ta 3 bin 135 depremzede yeni evlerine kavuştu

Hak sahipleri TOKİ deprem konutları kura çekilişini canlı takip ederek yeni evlerine kavuştu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yapımına başlanan ve tamamlanan toplam 3 bin 135 deprem konutu yapılan kura ile hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Onikişubat ilçesi Önsen mahallesinde yapımına başlanan deprem konutları tamamlanıyor. İl geneli 2 bin 338, Pazarcık 952, Türkoğlu 1386 ve 7 ilçedeki toplam 797 köy evi ile toplamda 3 bin 135 deprem konutunun kurası çekildi. Onikişubat ilçesinin Önsen mahallesinde 3. etapta yer alan ve daha önce 922 deprem konutunun anahtar teslimi de yapıldı. Hak sahiplerinin takip ettiği konut kura çekilişini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile yaptı. Kahramanmaraş'taki programda Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve şehir erkanı hazır bulundu.

İlk kura çekilişi Kahramanmaraş ili için yapıldı. Kura çekimi sonrası temsili iki aileye deprem konutlarının anahtarları teslim edildi. Anahtarı teslim alan aile, "Evimiz ağır hasar almıştı yıkılacak yeni evimize kavuştuk herkese çok teşekkür eder Allah razı olsun" dedi.