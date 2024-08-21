Evlerin yakınına kadar gelen obruklar tedirgin ediyor - Son Dakika
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Evlerin yakınına kadar gelen obruklar tedirgin ediyor

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen yeryüzü yarıkları ve obruklar vatandaşları tedirgin ediyor. Evlerin hemen yakınında oluşan obruklar nedeniyle evlerin taşınması için yardım isteniyor.

21.08.2024 20:16
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Evlerin yakınına kadar gelen obruklar tedirgin ediyor

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde son zamanlarda meydana gelen yeryüzü yarıkları ve küçük çaplı obrukların büyüme tehlikesi vatandaşları tedirgin ediyor. Bir yıl içerisinde evinin hemen yakınında tarlada 2 obruk oluşan ve çevrede yapılan ölçümlerde ev çevresinde obruk riski olduğu belirlenen vatandaş ise evinin taşınması için yardım istiyor.

Karapınar'ın Reşadiye Mahallesinde birbirine komşu olan Karakuyu, Ekmekçi, Cafer Şık ve Seyithacı yaylalarında çok sayıda obruk bulunuyor. Ekmekçi Yaylası ve Cafer Şık Yaylasında ise son zamanda obruklar meydana geldi. Adem Ekmekçi'ye ait tarla çevresindeki ağaçların olduğu bölge içinde derinliği 2 metre olan obruk oluşurken, çiftçi Fatih Şık'ın şeker pancarı ekili tarlasında 1 yılda üst üste 2 obruk meydana geldi. Evin yakınındaki tarlada oluşan obruklar tedirginliği artırdı. Jeofizik mühendisleri tarafından Fatih Şık'ın evinin çevresinde yapılan ölçüm ve incelemelerde ise oluşan küçük çaplı obrukların derinleşmesinin beklendiği ifade edildi.

"Çocuklara bir şey olacak diye korkuyoruz"

Çiftçi Adem Ekmekçi, 2 sene önce tarlasında ağaçların arasında bir obruk oluşumu başladığını anlatarak, "Şu anda ise birkaç gün önce hareketliliği çevrede yaşayanlar fark etti, 2 metre derinliğinde yeni küçük obruk oluştu. Çok da genişlemiş durumda. Şu anda inmeye de devam ediyor ve aktif halde. Birkaç gün içeresinde derin bir çukur olacak diye tahmin ediyoruz. Yakınlarına yaklaşamıyoruz. Şu anda bu bölgedeki obrukların hepsi çalışıyor. Aşırı bir sıkıntı var. Sularda genelde bulanıklık var. Çocuklar meyve toplamaya geliyor. Çocuklara bir şey olacak diye korkuyoruz" dedi.

"Bir kaç gündür tedirginlik arttı, uykuyu kaybettik"

Tarlasında bir yılda 2 obruk oluşan Fatih Şık ise 20 gündür uyuyamadığını belirterek, "Yaşadığım yeri ölçüyor, neyin üzerinde yaşadığımı gösteriyorlar. Şu anda yaşam ile ölüm arasında bir ip. Çıkan sonuç tamamen riskli. En acısı pancar içindeki obruktu. Pancar içindeki obruğa alıştım. Hayvan ahırında iç kısımlarda ve evin dibinde obruk riski olduğu ölçümlerde ortaya çıktı. Çevre bölgelerde tekrar obruklar oluştu. Bir kaç gündür tedirginlik arttı. Uykuyu kaybettik, şuurumuzu kaybetmek istemiyorum. Çıkmazın içindeyim" şeklinde konuştu.

"20 tona yakın bir toprağın yer değiştiğini tespit ettik"

Bölgede ölçümler yapan ve sonuçları rapor haline getiren Jeofizik Mühendisi Oğuz Kaan Kılıç, "Sorunlu bölgede 2 farklı su kanalı tespit ettik. Bunlar obrukların oluşumuna sebep oluyor. Bu bölgede kireçli topraklar yer alıyor. Bu taşlar erime boşlukları meydana getirmektedir. 4-5 farklı bölgeden elektrik ölçümleri aldık. Ölçüm sonucunda ev bölgesinde obruk riski tespit edildi. Bunun yanında hayvanların kaldığı ahırda da obruk riskleri tespit edildi. Bu riskin obruk oluşan tarla, ahıra doğru ve köyün içine doğru 2 farklı kanalda ilerlediğini gördük. Kendi içerisinde göçtüğü verisine ulaştık. İlk olarak 15 gün önce bir değişimi ölçtük. Bu bölgede tamamında kireçli olan çevrede obruk riski olduğunu analiz ettik. Bu bölge fay olan bir bölge. Bu fay titreşimler meydana getirerek obrukların zamanlamasını ve riskini artırmaktadır. 15 gün içinde yaklaşık 20 tona yakın bir toprağın yer değiştiğini tespit ettik. Bu zamanla artacak. Herhangi bir depremle daha da artacak" diye konuştu.

Evlerin yakınına kadar gelen obruklar tedirgin ediyor
Kaynak: İHA

Karapınar, Konya, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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