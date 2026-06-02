Evliya Kasımpaşa Camisi'nde Restorasyon Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evliya Kasımpaşa Camisi'nde Restorasyon Başladı

Evliya Kasımpaşa Camisi\'nde Restorasyon Başladı
02.06.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki Evliya Kasımpaşa Camisi'nde zemin güçlendirme çalışmalarına başlandı.

Edirne'de restorasyonu süren yalı camisi özelliği taşıyan Evliya Kasımpaşa Camisi'nde zemin güçlendirme çalışmasına başlandı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine, Evliya Kasımpaşa Camisi'nin önemli bir eser olduğunu söyledi.

Restorasyon kapsamında cami çevresinde araştırma kazısı yapıldığını belirten Saraç, "Caminin haziresinde bulduğumuz mezar taşlarının Edirne tarihine bir ışık tutacağını düşünüyoruz. Burada çalışmalarımız devam ediyor. Camideki restorasyon çalışmalarımızda da tüm işlerimizde olduğu gibi uzman hocalarımızdan oluşan bilim heyeti nezaretinde çalışıyoruz. Bir hata yapmamak için çok titiz davranıyoruz." dedi.

Saraç, camide gerekli analizler, statik çözümlemelerin yapıldığını dile getirdi.

Restorasyonu en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Camimizin zemin ve temel güçlendirme imalatlarına başladık. Önümüzde şu an herhangi bir belirsizlik kalmadı. Onunla beraber kubbe ve minare imalatlarına devam edeceğiz. Bir su taşkını oldu. Camimize de bir miktar su sirayet etti. Ancak biliyoruz ki bu Edirne'nin bir gerçeği, Edirne, bu su taşkınlarıyla yaşıyor. Yalı camisi olması sebebiyle camimizi bu şekilde koruyacağız. Haziresiyle ve rıhtımıyla bu şekilde korunması daha doğru olarak değerlendirildi."

Evliya Kasımpaşa Camisi

Kirişhane semtinde 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen kare planlı tek minare ve kubbeye sahip avlulu cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.

Nehir taşkınlarında çok kez su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu, 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

Yıllar içerisinde çeşitli projelerle gündeme gelen caminin restorasyonu, bölgede kanal çalışmalarıyla su baskını sorununun kalktığı görülerek başlatıldı.

Kaynak: AA

Kasımpaşa Camisi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Edirne, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evliya Kasımpaşa Camisi'nde Restorasyon Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:15:40. #7.12#
SON DAKİKA: Evliya Kasımpaşa Camisi'nde Restorasyon Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.