Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı\'nın Yapımı İçin İmzalar Atıldı... İmamoğlu: Bizi Engelleyemeyecekler

Güncel

HAKAN KAYA

İBB, 2024 Kamu Yatırım Programı'na alınmayan "Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı"nı kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirecek sözleşmeyi, yüklenici firma ile imzaladı. İmza törenine tanıklık eden İmamoğlu, "2024 Kamu Yatırım Programı'nda, Türkiye genelinde 12 binin üzerinde proje yer aldı. Ama onca proje arasında Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattına neden yer verilmediği ortada. Tabii artık bu tavırların bizi engelleyemediğini ve halkın yararı için iş yapmanın bir yolunu mutlak bulacağımızı bütün İstanbullular, net olarak biliyor ve görüyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Alibeyköy-Eminönü tramvayına dikine bir şekilde eklemlenecek "Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı" için sözleşme imzalama ve iş başlatma töreni düzenledi. Yapım işini başlatacak sözleşme; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Parti Meclisi üyesi Mahir Yüksel'in tanıklığında, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile yüklenici firma temsilcisi Tuncay Erseven arasında imzalandı. İmza töreninin ardından bir konuşma yapan İmamoğlu, "Ramazan ayının ilk gününde attığımız imzanın hayırlara vesile olmasını, sıkıntısız, en ufak bir kaza yaşamadan, yaşatmadan tamamlanmasını arzu ediyoruz" dedi.

"RAYLI SİSTEMLER ÜRETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ TARİHİ BAŞARILARA…"

Tramvay ve metro gibi yatırımların İstanbul'un vizyonu açısından çok önemli olduğunu belirten İmamoğlu, "Eminönü-Alibeyköy tramvayının, Eyüpsultan Feshane'den Bayrampaşa Meydanı'na kadar uzatması olarak planladığımız Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvayımız için bugün geri sayımı başlatmış oluyoruz. Raylı sistemler üretiminde gerçekleştirdiğimiz tarihi başarılara bir yenisini daha eklemiş olmanın heyecanı içerisindeyim" diye konuştu. Diğer başka projelerde olduğu gibi, tüm finansman kaynaklarını buldukları söz konusu hattın da "anlamsız ve tarif edilemez bir biçimde" Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı'na alınmadığını belirten İmamoğlu, "Tabii artık bu tavırların bizi engelleyemediğini ve halkın yararı için iş yapmanın bir yolunu mutlak bulacağımızı bütün İstanbullular, net olarak biliyor ve görüyor" ifadelerini kullandı.

"KREDİSİNİ BULDUĞUMUZ BİR HAT BURASI"

"İmza atılmama meselesini" kaynak buldukları finans kurumu yöneticilerine anlatmakta zorlandıklarını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

"Şükürler olsun kurumumuzun hem şeffaflığı hem hesap verebilirliği, aynı zamanda itibarlı kadrolarıyla birlikte bu konuda bir sorun yaşamadık, yaşamıyoruz. Bu anlamda da kredisini bulduğumuz bir hat burası. Bu arada, 2024 Kamu Yatırım Programı'nda, Türkiye genelinde 12 binin üzerinde proje yer aldı. Ama onca proje arasında Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattına neden yer verilmediği ortada. Sadece o da değil. Onun gibi, İBB projelerine yer verilmedi. İçinde çevreci katı atık yakma tesisi de var, metrolarımız da var, birçok projemiz var ve bunlara yer verilmedi. Bunun üzerine bu hattı, özellikle öz kaynaklarımızla yapma kararını aldık. Çünkü, hat güzergahındaki yüksek yolculuk değerlerinin oluşturduğu trafik yoğunluğunun bir an önce azaltılması önem arz ediyordu. Geçtiğimiz şubat ayında da hattın yapım ihalesini, tamamen şeffaf bir süreçten sonra, ülkemizin değerli firmalarından bir tanesi burayı aldı. Bugün de kendilerini tanıdık. ve süreç başladı. Protokol imzalandı. Yer tesisi yapılacak ve öz kaynağımızla bu sürece başlıyor olacağız. Umarım bu zaman dilimi işlerken, yatırım planına, programına alınır. Kaynağı elde ettiğimizde çok daha hızlı, çok daha güçlü bir şekilde bu hizmeti bir an önce Bayrampaşa'yla, Eyüpsultan arasını bağlayan bu hattı bitirmiş oluruz."

HATLA İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞTI

Hattın toplam uzunluğunun 3,2 kilometre olacağını ve 5 istasyonu bulunacağını aktaran İmamoğlu, yolculuk süresinin ise, 8,5 dakika olarak planlandığını ekledi. Trenlerin 3 dakikalık sürelerle hizmet yapacağını kaydeden İmamoğlu, günlük 40 bin yolcunun hattı kullanacağını ifade etti. İmamoğlu, hattın; Eminönü-Alibeyköy tramvay hattıyla, Vezneciler-Sultangazi metro hattıyla, Topkapı-Habipler tramvay hattıyla, Yenikapı-Aksaray-Havalimanı hattı ile entegre olarak, İstanbul geneline ulaşım kolaylığı sağlayacağı bilgilerini paylaştı. Bölgedeki trafik yoğunluğunun bu sayede rahatlayacağı müjdesini veren İmamoğlu, "Bütün bunlar, İstanbul adına çok değerli işler" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NA 'BEYLİKDÜZÜ METROSU' TEPKİSİ: "3 MİLYONA YAKIN İNSAN, BU YATIRIMI BEKLİYOR"

Aralarında Beylikdüzü metrosunun da bulunduğu birçok projenin yatırım planına alınmamasını eleştiren İmamoğlu, "Dünyanın güçlü kuruluşları, Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı'yla 500 milyon Euro'luk bir kaynak bulmamıza rağmen, hala yatırım programına alınmayıp, ihalemizin engellenmesinin anlatılacak tarafı yok. ve orada 3 milyona yakın insan, bu yatırımı İstanbullu olarak bekliyor. ve bir Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı'na bunun alınmamasının mutlaka İstanbul'a anlatacaktır diye düşünüyorum. Bu işler oy hesabıyla yapılır mı? Vallahi ben bu işten anlamıyorum. Benim ahlakım, benim vicdanım bana bunu izah edemiyor. Birine ben bunu anlatamam yani. 'Önümde bir evrak var. Bunu imzalamayalım.' Niye? 'O şu partilidir.' ya da 'Bunu imzalayalım.' Niye? 'O bu partili' falan. Ben böyle bir şeyi, kendi terbiyemle izah edemiyorum; açık ve net yani. Bunu varsa izah edebilen, çıksın anlatsın; 'Ben şunun için imzalıyorum, şunun için imzalanmıyorum.' Bunları deyince, herkes sus pus. Kimsenin kenetli dili, dudağı konuşmaz oluyor" şeklinde konuştu.

"BU İŞLERİN EN GÜZEL ÇÖZÜMÜ BAZEN SEÇİMDİR"

Etkinlik salonunda bulunan CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen, Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ve Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu'yu yanına davet eden İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu işlerin en güzel çözümü, bazen seçimdir. Seçimde bir sonuç çıkar, sağlam bir sarsar onu demokrasinin gücü ve milletin gücü. Çünkü, biz de milletin gücü adına mücadelemizi veriyoruz. Milletimize hizmet ediyoruz zaten. Öyle bir sonuç çıkar ki, o sonuç, herkesi kendine getirir, bir bakarsınız 1 ay içinde her şeyi imzalamış. Bu bakımdan vatandaşlarımızın seçimlerde doğrudan yana, haktan, hukuktan yana oy kullanacağına yürekten inanıyorum. Burayı değerli başkanlarımızla birlikte açalım, diyorum. Çünkü her üçü de birikimiyle, yeteneğiyle, kabiliyetleriyle, devletin ne olduğunu, milletin ne olduğunu bilen, terbiyesiyle, geçmişiyle bu işe hazır üç yol arkadaşım. Bu üç yol arkadaşımızın her üç ilçemize de çok büyük faydalar sunacağını, çok güçlü projeleri geliştireceğine yürekten inanıyorum."

ALPKÖKİN, İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEMLER YATIRIMLARININ 'ÖZET Z RAPORUNU' PAYLAŞTI

İmza töreni öncesinde teknik bilgilendirme yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin de 2019 sonrası raylı sistem yatırımlarıyla ilgili özetle şu bilgileri paylaştı:

"Arkadaşlarımızla kendi aramızda, 'Mart ayı metro ayı' diye bir motto yaptık. Çünkü bundan sonra mart ayı içerisinde çok ciddi aktivitelerimiz var, açılışlarımız var. Bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum ben size. Temmuz 2019'da raylı sistemlerin resmini çekip devraldığımızda, aslında yapımının devam etmesi gereken veyahut tamamlanıp hizmete açılması gereken 140 kilometrelik devasa sorunları olan bir sistem aldık. Bunlar nelerdi? Teknik sorunları vardı, tasarımları yoktu. Yer tahsis problemleri vardı. Finans problemi vardı bile diyemiyorum, çünkü problem yaratacak bir finansmanı bile yoktu. Bir finans görüşmesi bile yoktu gerçekten. ve Başkanımızın talimatıyla biz, bunların hepsini tek tek masaya yatırdık. ve bunların sonuçlarını da almaya başladık."

"CİDDİ SIKINTILAR VARDI, HEPSİNİ TEK TEK AŞTIK"

"Mecidiyeköy-Mahmutbey hattımızı açtık. Mecidiyeköy'den Fulya-Yıldız hattımızı açtık. Eminönü-Alibeyköy hattımızı açtık. Dudullu- Bostancı'yı açtık. Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattını açtık, deniz yollarıyla kavuşturup, karşıya Anadolu Hisarı'na çok kısa sürede geçirdik. ve şimdi de bu ay içerisinde, Çekmeköy-Sancaktepe-Samandıra-Sultanbeyli hattımızın ilk etabını ve Ataköy-İkitelli hattımızın tamamını hizmete açmış olacağız. Bu açılışlarla beraber aslında birçok hattımızın yapımı da devam ediyor. Örneğin; Kaynarca-Pendik-Tuzla hattımızda rayları döşemeye başladık. Yine bu hafta içerisinde Ümraniye-Ataşehir-Göztepe'de ilk test sürüşümüzü yapacağız. Dün Yenidoğan- Cumhuriyet-Emek'i başlattık. Bugün, Eminönü-Alibeyköy'ün aslında bir uzatması olan Eminönü'nden Bayrampaşa Meydana kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak olan bu tramvay projemizin ihalesini tamamlayıp, imza törenine başlıyoruz. Tabii bütün bunların hepsinde ciddi sıkıntılar vardı. Ama bunların hepsini tek tek aştık."