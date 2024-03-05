Eyüpsultan'da ATV Kazası: Sürücü Uçakla Mısır'a Kaçtı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da ATV Kazası: Sürücü Uçakla Mısır'a Kaçtı

Eyüpsultan\'da ATV Kazası: Sürücü Uçakla Mısır\'a Kaçtı

Eyüpsultan'da meydana gelen ATV kazasında bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücünün olay gecesi annesiyle birlikte uçakla Mısır'a kaçtığı tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

05.03.2024 15:21  Güncelleme: 15:22
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Eyüpsultan'da, kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücünün olay gecesi uçakla Mısır'a gittiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde 1 Mart saat 23.30'da Belgrad yönündeki orman yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, seyir halindeki 3 ATV aracından birinin arızalandığını, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışıldığı sırada aynı yönde ilerleyen iki araçtan birinin buradaki 3 ATV'ye çarptığını belirledi.

Kaza sonucu yaralanan O.M.A., İ.G., T.A., S.K. ve H.T'nin hastaneye kaldırıldığı, O.M.A'nın hayatını kaybettiği, T.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşıldı.

Ekiplerce yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi E.T'nin aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, saat 03.00 sıralarında Mısır uçağına binmek üzere işlem yaptıkları, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edildi.

Polisin, kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da ATV Kazası: Sürücü Uçakla Mısır'a Kaçtı - Son Dakika

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