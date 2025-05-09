Eyüpsultan'da Denizcilik Kariyer Etkinliği Düzenlendi

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, 14 uluslararası cruise firmasını bir araya getirerek Türkiye'de ilk defa düzenlenen denizcilik kariyer etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kariyer etkinliği, sektöre adım atmak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Eyüpsultan Belediyesi, denizcilik sektöründe kariyer yapmak isteyenler için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, uluslararası düzeyde yankı uyandıran bir etkinliğe imza attı. " Haliç'ten Dünya Denizlerine" sloganıyla düzenlenen Golden Horn Cruise Gemileri Kariyer Etkinliği, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde büyük bir katılımla gerçekleşti.

Dünya genelinde, 14 farklı cruise firmasının temsilcileri katıldı

Etkinliğe, dünya genelinde saygınlığa sahip 14 farklı cruise firmasının temsilcileri katıldı. Türkiye'de ilk defa bu ölçekte düzenlenen kariyer etkinliği, sektöre adım atmak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Katılımcılar, firmaların temsilcileriyle birebir görüşme fırsatı yakalayabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.