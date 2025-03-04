Eyüpsultan'da Fırın Denetimleri Yapıldı

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(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlarda pide gramaj ve hijyen denetimi yaptı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte rutin denetimlerin yanı sıra gerçekleştirilen denetimlerde, işletmenin zemin temizliği, pide ve ekmek fiyat listesi olmak üzere dikkat edilmesi gereken unsurlar inceleniyor.

Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri tüm yıl boyunca, yurttaşların sağlıklı hizmet alabilmesi için ilçe genelinde denetimler yapıyor. Rutin olarak gerçekleştirilen denetimler haricinde ekipler, ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekmek fırınlarında pide gramajı ve hijyen denetimi yapılıyor.

Ekipler denetim için girdikleri fırınlarda ürün gramajı, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, işletmenin zemin temizliği, pide ve ekmek fiyat listesi olmak üzere dikkat edilmesi gereken unsurları inceliyor.

Zabıta ekipleri ayrıca denetim için girdikleri fırınlarda uyulması gereken kurallar hakkında iş yeri çalışanlarına bilgilendirme yapıyor.