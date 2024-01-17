 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eyüpsultan'da İki Kuzenini Öldüren Sanığa İki Kez Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da İki Kuzenini Öldüren Sanığa İki Kez Müebbet Hapis Cezası

Eyüpsultan'da 2021 yılında tartıştığı iki kuzenini öldüren ve kuzeninin oğlunu yaraladığı iddiasıyla yargılanan Ali Mumcu, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez müebbet hapis ve 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, meşru savunma ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Eyüpsultan\'da İki Kuzenini Öldüren Sanığa İki Kez Müebbet Hapis Cezası
17.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:16
Abone Ol

Özden ATİK/ İSTANBUL, EYÜPSULTAN'da 2021 yılında tartıştığı iki kuzenini öldürdüğü ve kuzeninin oğlunu yaraladığı iddiasıyla yargılanan Ali Mumcu, iki kez müebbet hapis ve 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ali Mumcu, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi.

Sanık Ali Mumcu son sözünde, "Mehmet Yaşar Mumcu olay yerinde yoktu. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Olayın bu boyuta geleceğini bilmiyordum" dedi. Mumcu'nun avukatı da müvekkilinin hayatını korumak için meşru savunmayla hareket ettiğini belirterek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı maktul Cahit Mumcu ve Cevdet Mumcu'ya yönelik "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanarak ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mumcu, ayrıca şikayetçi Mehmet Yaşar Mumcu'ya yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mumcu, "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına da çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, maktuller Cevdet (50) ve Cahit Mumcu'nun (42) kardeş olduğu, Mehmet Yaşar Mumcu'nun (23) ise ölen Cevdet Mumcu'nun oğlu olduğu belirtildi. Müşteki Mehmet Yaşar Mumcu'nun askere gidecek olması sebebiyle eğlence düzenlendiği anlatılan iddianamede, etkinliğe katılan maktullerin bir süre sonra asker eğlencesinden ayrıldığı kaydedildi. İddianamede, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak'ta 28 Temmuz 2021'de Ali Mumcu'nun bir süre birlikte yürüdüğü teyzesinin oğlu Cahit Mumcu'ya silahla ateş ettiğine yer verilerek sanığın kendisine engel olmaya çalışan Mehmet Yaşar Mumcu ile babası maktul Cevdet Mumcu'ya da silahla ateş ettiği anlatıldı. Olay öncesinde sanık Ali Mumcu'nun maktul Cahit Mumcu'yu tehdit ettiğine yer verilen iddianamede, bu nedenle açılan soruşturmada tarafların uzlaşması sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtildi. İddianamede, Ali Mumcu'nun Cevdet ile Cahit Mumcu'ya karşı "Tasarlayarak kasten öldürme", Mehmet Yaşar Mumcu'ya karşı ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mehmet Yaşar, Eyüpsultan, Ali Mumcu, İstanbul, Mahkeme, Ceza, Adliye, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da İki Kuzenini Öldüren Sanığa İki Kez Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika


11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58
Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Son Dakika
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
10:30 Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:02:02. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da İki Kuzenini Öldüren Sanığa İki Kez Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement