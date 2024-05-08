Eyüpsultan\'da Özel Lise Müdürünü Silahla Vuran Öğrenci Adliyeye Sevk Edildi

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Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürünü silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu öğrenci adliyeye sevk edildi.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunda ifade veren Y.K, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlının hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı

Şüpheli Y.K'nin savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı.

Y.K. ifadesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ortalarında başka bir okuldan söz konusu özel liseye geldiğini, burada çeşitli nedenlerle hakkında disiplin cezaları yazıldığını ancak kendisinin bunları imzalamak istemediğini, Aralık 2023'te sınıftayken disiplin cezalarından dolayı okula annesinin geldiğini öğrendiğini anlattı.

Maktul İbrahim Oktugan'ın odasına gittiğini, annesinin de burada olduğunu ve müdürle sözlü tartışma yaşandığını söyleyen zanlı, "Annemin üzerine yürümesi üzerine polisi aradık, daha sonra okulu terk ettik ve olaydan sonra bir daha okula dönmedim. Bizden aldıkları parayı da geri vermediler. Bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim." ifadesini kullandı.

Olaydan önce okulda okuyan birini görmesiyle aklına geçmiş olayın geldiğini belirten zanlı, sinirlendiğini ve gördüğü kişiye Oktugan'ın hala okulda olup olmadığını sorduğunu kaydetti.

Zanlı, maktulün çalışmaya devam ettiğini öğrenmesi üzerine 4 Mayıs'ta 10 bin liraya tabanca aldığını ve okula gitmeye karar verdiğini, olay sabahı annesine börek alacağını söyleyerek evden çıktığını, okula gideceğinden kimsenin haberinin olmadığını ileri sürdü.

İfadesinde, okula geldiğinde hızlıca müdürün odasına gittiğini belirten Y.K, "Masada oturuyordu, beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. İki mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Sonrasında hızlıca odadan çıkıp geldiğim kapıya yöneldim ve silahı yere doğru tutarak 'Peşimden gelmeyin' dedim. Benim amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım." dedi.

Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın sevk yazısında, çocuk Y.K. ile maktul arasında Aralık 2023'te yaşanan tartışma sonrası husumet oluştuğunun anlaşıldığı belirtildi.

Bu tartışmanın ardından Y.K'nin ruhi sükunete ulaşmasına rağmen öldürme eylemini planladığı şekilde gerçekleştirdiği ifade edilen yazıda, şüphelinin henüz ele geçirilemeyen tabancayla maktulü iki el ateş ederek hayati bölgesinden vurduğu kaydedildi.

Sevk yazısında, Y.K'nin üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği belirtilerek, zanlının, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Ne olmuştu?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a dün silahla ateş etmişti.

Odasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.