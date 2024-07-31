Eyüpsultan\'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 1 milyon liralık silah ele geçirildi

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Uğur ŞAHİN/İSTANBUL, EYÜPSULTAN'da silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen silahların piyasa değerinin 1 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

Olay, 24 Temmuz Çarşamba günü Eyüpsultan Alibeyköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri Mesut H.'nin silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Şüphelinin kaldığı adrese Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 8 adet şarjör, 70 adet mermi, 3 adet silah sürgüsü, 1 adet silah namlusu, 14 adet Av tüfeği fişeği, 1 adet boş kovan, 2 adet hassas tartı, şeffaf poşet içerisinde 3 gram uyuşturucu madde, şeffaf poşet içerisinde 2 gram uyuşturucu, 22 adet extasy, 61 adet uyuşturucu hap ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri Mesut H.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.