Eyüpsultan\'da TEM Otoyolu\'nda kaza: Anne ile iki kızı yaralandı

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Eyüpsultan, TEM Otoyolu'nda iddiaya göre orta şeritten en sağ şeride manevra yapan bir otomobil aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobil ile çarpıştı. Şerit değiştiren otomobilde şans eseri yaralanan olmazken, diğer otomobilde bulunan anne ile iki kızı yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeni ile otoyolda araç yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sultangazi istikametinde ilerleyen Ahmetcan Aydın'ın kullandığı 34 EJB 243 plakalı kiralık otomobil, sürücüsünün orta şeritten en sağ şeride manevra yapması üzerine aynı istikamette ilerleyen Ayşegül Karabacak'ın kullandığı 06 DLU 760 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Ayşegül Karabacak ile araçta bulunan kızları A.L.Y. ve M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Ayşegül Karabacak'ı yaptıkları çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı anne ve iki kızı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan çocuklardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeni ile TEM Otoyolu üzerinde araç yoğunluğu oluştu. Çekicinin araçları kaldırması ile trafik normale döndü.