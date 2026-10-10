Eyüpsultan'da vekilliği seçiminde CHP ve Cumhur adayları 18'er oy aldı, 4. tura kaldı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da vekilliği seçiminde CHP ve Cumhur adayları 18'er oy aldı, 4. tura kaldı

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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası başkan vekili seçimi ilk üç turda sonuç vermedi. CHP'li Cafer Parlak ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Muhammet Çakır üçüncü turda 18'er oy aldı, seçim dördüncü tura kaldı.

Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçimi, ilk üç turda adaylar yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için dördüncü tura kaldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in, belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından Eyüpsultan Belediye Meclisi, Meclis 2. Başkanvekili Kıymet Kaya Koçak'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu, Meclis 1. Başkanvekili CHP'li Meclis Üyesi Cafer Parlak'ı, Cumhur İttifakı ise AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Çakır'ı aday gösterdi.

Seçimde, ilk iki turda 38 olarak kabul edilen üye tam sayısının üçte ikisi olan 26 sayısı arandı. AK Parti Grubu, üye tam sayısının 37 ve salt çoğunluğun 19 olması gerektiğini savunarak itiraz dilekçesi verdi.

Toplam 37 üyenin oy kullandığı ilk turda CHP Grubu'nun adayı Parlak 21, Cumhur İttifakı'nın adayı Çakır 15 oy alırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

İkinci turda Parlak 21, Çakır 16 oy aldı.

Salt çoğunluk olan 20 sayısının arandığı üçüncü turda Parlak ve Çakır 18'er oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Zihni Çamcı, aldığı pusulayı değiştirmek istediğini ancak kendisine yeni pusula verilmediği gerekçesiyle itirazda bulundu.

Oturumu yöneten Koçak'ın geçersiz oy kararını açıklamasının ardından meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. CHP Grubu oturuma ara verilmesini talep ederken, Koçak bu talebi reddetti.

Tutanakların tutulmasının ardından dördüncü tur oylamaya geçme kararı alındı.

Öte yandan, emniyet ekipleri belediye çevresinde güvenlik önlemi alırken, oylamanın yapıldığı salona sadece meclis üyeleri ve milletvekilleri alındı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiMithat Bülent ÖzmenEyüpsultanAK PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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