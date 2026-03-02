Eyyübiye\'de Hijyen Denetimleri: 79 Bin Lira Ceza

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve hijyen kurallarına uymayan 2 işletmeye 79 bin 161 lira para cezası uygulandı.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol birimi ekiplerince ramazan ayı kapsamında iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş gıdalar bulunduğu ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen 2 işletmeye toplam 79 bin 161 lira para cezası kesildi.