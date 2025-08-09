Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Bıçakçı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Eyyübiye'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?