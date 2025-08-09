Eyyübiye\'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bıçakçı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.