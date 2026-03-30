Eyyüp Kadir İnan\'dan Gençlik Eleştirisine Yanıt

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnan, yaş eleştirilerine cevap vererek fikirlerinin tartışılmasını istedi ve İzmir için projeleri vurguladı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, kendisine yönelik yaş eleştirilerine ilişkin, "Fikirlerimi çürütemediğiniz için 'Sen gençsin' masalına sığınmaktan artık vazgeçin, çünkü bana verecek gerçek bir cevabınızın olmaması, sadece sizin acizliğinizi gösteriyor." dedi.

İnan, Konak ilçesinde Ege Şanlıurfa Federasyonu yeni hizmet binasının açılış töreninde, İzmir'de farklı kesimlerin bir araya gelmesinin önemine değindi.

Kentte son dönemde sosyal konut projeleri ve eğitim yatırımlarına hız verdiklerini belirten İnan, yeni okulların açılışlarının sürdüğünü, yeşil alan ve sosyal donatı projeleriyle kente katkı sağladıklarını ifade etti.

İnan, İzmir'in sorunları konusunda ana muhalefet partisinin kenti bilen milletvekilleriyle görüşmek istediklerini ifade ederek, "İzmir'den CHP'ye sesleniyoruz. Gelin İzmir'de, İzmir'in sorunlarını konuşacağımız, İzmirli çocukların geleceğini kurgulayacağımız bir muhatabı bize verin. Çünkü önümüzde yapacağımız işler var." dedi.

Konak'ın bir dönem ticaretin merkezi olduğunu anlatan İnan, Basmane Çukuru'nun kente yakışmadığını, bölgenin yeniden düzenlenerek ticaretin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Deprem bölgesinde yürütülen konut çalışmalarına da değinen İnan, "Dünyada konut krizi yaşanırken, füzeler başımızdan geçerken, biz 500 bin konutu teslim ettik. 500 bin konutu da seçime kadar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çeşme Projesi ile istihdam oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren İnan, "Amacımız en hızlı şekilde 1,5-2 senede on binlerce İzmirli genç, turizmden kazandığımız o yatırımla iş sahibi olsun. Bunun için kolları sıvadık, çalışıyoruz." dedi.

Kendisine yönelik yaş eleştirilerine değinen İnan, 17 yaşından itibaren İzmir'de çalışarak siyaset yaptığını söyledi. İnan, şunları kaydetti:

"Bir meseleye itiraz ediyoruz, 'genç çocuk' diyorlar. Sürekli yaşımı öne sürerek üste çıkmaya çalışmayı bırakın. Fikirlerime ve icraatlarıma karşı sunacak hiçbir mantıklı argümanınız kalmadığında, bu çaresizliğinizi yaşım üzerinden saldırarak örtbas edemezsiniz. Fikirlerimi çürütemediğiniz için 'sen gençsin' masalına sığınmaktan artık vazgeçin, çünkü bana verecek gerçek bir cevabınızın olmaması, sadece sizin acizliğinizi gösteriyor."

İnan, İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine işaret ederek, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Gençlere yönelik sosyal risklere karşı yerel yönetimlerin sorumluluklarına dikkati çeken İnan, "Uyuşturucunun belediyeyle ilgisi yok demek, gerçeği görmemektir. Uyuşturucunun kentsel dönüşümle alakası yok diyen arkadaş çok akıllıymış. Bu şehirde çeyrek asırdır kentsel dönüşüm adına somut bir adım atılmadı. Oysa İzmir tek bir yüz değil, birkaç kilometre ötede, Kadifekale'de bambaşka bir hayat var. Siz o sokaklara uğramıyor olabilirsiniz ama biz gidiyoruz, görüyoruz." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen İnan, "Kim ki bu süreci geleceğimiz, gençlerimiz adına, günlük siyasi etkileşimler uğruna riske atıyorsa, emin olsun ki çok büyük vebal altındadır. Şanlıurfalılar olarak bizler de bu sürecin enfekte edilmesine asla fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in 81 ilin mozaiğini en iyi yansıtan şehirlerden biri olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çekerek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in farklı illerden göç alan bir şehir olduğunu vurgulayarak, kentte birlik ve beraberlik içinde yaşandığını ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı da birlik ve beraberlik kavramlarının önemine işaret ederek, "Eğer biz buradaki mozaiği temsil eden sizler gibi bir ve beraber olmasaydık, bugün Allah muhafaza bölgemizde İsrail ve ABD'nin başına iş açtığı ülkelerin yaşadıklarını biz de yaşardık." dedi.

Kaynak: AA

Eyyüp Kadir İnan, Yerel Haberler, Gençlik, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 20:49:54. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.