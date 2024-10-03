Ezgi Apartmanı Davasında Firari Sanıklar Aranıyor

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HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında; sanıklardan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, firari olarak aranıyor. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Kervancıoğlu ve Pekel'in akıbetinin öğrenilmesi için Kahramanmaraş/ Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na yazı gönderdi. Her iki kurumdan da gelen yanıtta, "Yurt dışında olup olmadıklarına dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadı" denildi. Yıkılan apartmanda oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, "Kırmızı bülten çıksa bulunacaklar" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Ezgi Apartmanı, 6 Şubat'taki ilk depremde yerle bir oldu. 35 kişi yaşamını yitirdi. 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel aranıyor.

Yıkılan Ezgi Apartmanı'nda oğlu Ahmet Can, gelini Nesibe Kaya ve 6 aylık torunu Asude Zabun'u kaybeden Nurgül Göksu, ANKA Haber Ajansı'na konuşmuştu. Nurgül Göksu, enkaz alanında göz yaşları içerisinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek; "Bu insanlara kırmızı bülten çıkartılmalı. En azından 4 Ekim'de görülecek olan 4'üncü duruşmada bu insanları karşımda görmek istiyorum ki çocuklarımın ölümüne sebep oldukları için onlardan hesap sorabileyim" demişti.

"Yurt dışında olup olmadıklarına dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadı"

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in nerede olduğunun tespit edilmesi için Kahramanmaraş/Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na yazı gönderdi. Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yanıtta, "Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel isimli şahıslarına evrakta belirtilen adreslerine gidildi. Adreslerde şahısların ailelerinin kaldığı, şahısların nerede olduğu, nerede yaşadığının bilinmediği ve yurt dışında bulunup bulunmadığının bilinmediği" belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davada verilen ara karar gereğince, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in yurt dışında olup olmadıklarına dair delil veya emare bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli araştırma yapılarak neticeden bilgi verilmesi ilgi ile istenilmiştir. Bu kapsamda söz konusu şahıslar hakkında komutanlığımız kayıtlarında yapılan araştırmada yurt dışında olup olmadıklarına dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığını arz ederim."

"Kırmızı bülten çıksa bulunacaklar"

Nurgül Göksu, emniyetin ve jandarmanın verdiği yanıtı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Göksu, enkaz alanında kesin kolon ve diğer delilleri bulduğunu, savcılık ve bilirkişilerin raporladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ifadeye çağrıldı, sadece yurt dışı çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı. Sonra yeniden savcılıktayım. O dönem savcılar farklı şehirden geliyor, bir haftalık süre kalıyordu. Hem sözlü hem yazılı olarak talepte bulunduk. Bu insanların kaçma şüphesi var, diğer deprem sanıklarına uygulanan haftada bir imza atmalı adli kontrol kararı verilsin dediğimizde, karşı tarafın avukatları dilekçe verdiler, 'Kahramanmaraş'ın tanınmış iş insanı, kaçma şüphesi yok' diye. Nihayetinde ne oldu? Bilirkişi raporu geldi, dosyanın iddianamesini hazırlayan savcı yakalama kararını hemen verdi ama onlar çoktan gitmişlerdi. Şimdi ise kırmızı bülteni talep ediyorum. Üç duruşmadan bu yana firariler. Emin olun, kırmızı bülten çıksa bulunacaklar."