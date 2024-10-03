Ezgi Apartmanı Davasında Firari Sanıklar Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ezgi Apartmanı Davasında Firari Sanıklar Aranıyor

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'taki depremler sonrası Ezgi Apartmanı davasında sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel firar etti.

03.10.2024 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında; sanıklardan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, firari olarak aranıyor. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Kervancıoğlu ve Pekel'in akıbetinin öğrenilmesi için Kahramanmaraş/ Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na yazı gönderdi. Her iki kurumdan da gelen yanıtta, "Yurt dışında olup olmadıklarına dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadı" denildi. Yıkılan apartmanda oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, "Kırmızı bülten çıksa bulunacaklar" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Ezgi Apartmanı, 6 Şubat'taki ilk depremde yerle bir oldu. 35 kişi yaşamını yitirdi. 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel aranıyor.

Yıkılan Ezgi Apartmanı'nda oğlu Ahmet Can, gelini Nesibe Kaya ve 6 aylık torunu Asude Zabun'u kaybeden Nurgül Göksu, ANKA Haber Ajansı'na konuşmuştu. Nurgül Göksu, enkaz alanında göz yaşları içerisinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek; "Bu insanlara kırmızı bülten çıkartılmalı. En azından 4 Ekim'de görülecek olan 4'üncü duruşmada bu insanları karşımda görmek istiyorum ki çocuklarımın ölümüne sebep oldukları için onlardan hesap sorabileyim" demişti.

"Yurt dışında olup olmadıklarına dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadı"

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in nerede olduğunun tespit edilmesi için Kahramanmaraş/Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na yazı gönderdi. Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yanıtta, "Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel isimli şahıslarına evrakta belirtilen adreslerine gidildi. Adreslerde şahısların ailelerinin kaldığı, şahısların nerede olduğu, nerede yaşadığının bilinmediği ve yurt dışında bulunup bulunmadığının bilinmediği" belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davada verilen ara karar gereğince, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in yurt dışında olup olmadıklarına dair delil veya emare bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli araştırma yapılarak neticeden bilgi verilmesi ilgi ile istenilmiştir. Bu kapsamda söz konusu şahıslar hakkında komutanlığımız kayıtlarında yapılan araştırmada yurt dışında olup olmadıklarına dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığını arz ederim."

"Kırmızı bülten çıksa bulunacaklar"

Nurgül Göksu, emniyetin ve jandarmanın verdiği yanıtı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Göksu, enkaz alanında kesin kolon ve diğer delilleri bulduğunu, savcılık ve bilirkişilerin raporladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ifadeye çağrıldı, sadece yurt dışı çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı. Sonra yeniden savcılıktayım. O dönem savcılar farklı şehirden geliyor, bir haftalık süre kalıyordu. Hem sözlü hem yazılı olarak talepte bulunduk. Bu insanların kaçma şüphesi var, diğer deprem sanıklarına uygulanan haftada bir imza atmalı adli kontrol kararı verilsin dediğimizde, karşı tarafın avukatları dilekçe verdiler, 'Kahramanmaraş'ın tanınmış iş insanı, kaçma şüphesi yok' diye. Nihayetinde ne oldu? Bilirkişi raporu geldi, dosyanın iddianamesini hazırlayan savcı yakalama kararını hemen verdi ama onlar çoktan gitmişlerdi. Şimdi ise kırmızı bülteni talep ediyorum. Üç duruşmadan bu yana firariler. Emin olun, kırmızı bülten çıksa bulunacaklar."

Ezgi Apartmanı Davasında Firari Sanıklar Aranıyor
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezgi Apartmanı Davasında Firari Sanıklar Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
16:43 Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
16:08 AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil
16:07 Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu
15:59 4 soru sorup cevabını istedi Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yanıt 4 soru sorup cevabını istedi! Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yanıt
15:39 Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye’de laiklik bir muamma Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 11:55:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ezgi Apartmanı Davasında Firari Sanıklar Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement