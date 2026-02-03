CHP'nin Kahramanmaraş'taki Grup Toplantısı'na Nurgül Göksu'nun Adalet Çağrısı Damga Vurdu - Son Dakika
CHP'nin Kahramanmaraş'taki Grup Toplantısı'na Nurgül Göksu'nun Adalet Çağrısı Damga Vurdu

03.02.2026 16:17  Güncelleme: 17:16
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kahramanmaraş'taki grup toplantısında, depremin yıkımında üç evladını kaybeden Nurgül Göksu'nun adalet çağrısı dikkat çekti. Göksu, kamu görevlilerinin sorumluluğuna vurgu yaparak belgeleri CHP yönetimine iletti.

Haber-Kamera: Ünal AYDIN

(KAHRAMANMARAŞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kahramanmaraş'taki grup toplantısına, 6 Şubat depreminde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda üç evladını kaybeden Nurgül Göksu'nun adalet çağrısı damga vurdu. Göksu, kamu görevlilerinin sorumluluğuna dikkati çeken belgeleri CHP yönetimine iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla depremden etkilenen illere yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. Hafta boyunca depremden etkilenen beş ilde programları olan Özel, TBMM'deki haftalık grup toplantısını bu hafta Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yaptı.

CHP Fotoğraf Servisi tarafından grup toplantısına ilişkin servis edilen fotoğraflar arasında dikkati çeken kare, CHP Lideri Özel konuşurken depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu ile annesinin gözyaşları oldu.

"Ben sadece adalet istiyorum"

Nurgül Göksu, grup toplantısı sırasında, 3 evladını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında yargılanan kamu görevlilerinin "2021'de masa başında attığı imzaların evlatlarının ölümüne yol açtığını" belirttiği belgeleri gösterdi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, belgelerin üzerindeki notta şu ifadeler yer aldı:

"Ezgi Apartmanı'nda 3 evladını kaybeden anne Nurgül Göksu; belediyenin görmediği, görmek istemediği kesilen kolon, kiriş ve perde betonlar bilirkişi raporlarıyla ispatlanmıştır. Bu şikayet dilekçesi dikkate alınsaydı, benim yavrularım dahil 35 kişi enkaz altında kalmayacaktı. Bu dilekçeyi görmezden gelen, 'projeye aykırı bir durum yoktur' diye cevap veren kamu personelleri görevlerine devam ediyor, duruşmalara katılma zorunlulukları yok. 10 duruşma geçti, ben hepsine katıldım; sanki suçlular değil, biz mağdurlar yargılanıyoruz. Ben sadece adalet istiyorum."

Grup toplantısı sonrası Göksu'nun elindeki belgeleri, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un aracılığıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'a ilettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Özgür Özel, Güncel, Göksu, Kamu, Son Dakika

