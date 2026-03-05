F-15 Savaş Uçağı İran'da Düştü - Son Dakika
F-15 Savaş Uçağı İran'da Düştü

05.03.2026 16:47
İsrail kanalı, ABD'ye ait F-15'in düştüğünü, mürettebatın kurtarıldığını bildirdi. CENTCOM yalanladı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının İran'ın batısında düştüğünü duyurdu.

Kanalın haberine göre, uçak yere çarpmadan önce mürettebat paraşütle atladı. Mürettebatın İran topraklarında kaldığı ifade edildi.

Haberde, daha sonra ABD ve İsrail güçlerinden oluşan ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla mürettebatın kurtarıldığı öne sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada,"Sabahın erken saatlerinde ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının İran'da düşürüldüğüne dair sosyal medyada dolaşan haberler asılsız ve hiçbir dayanağı bulunmuyor." ifadelerine yer verildi.

CENTCOM, 2 Mart'a yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından beri 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 18 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca 3 ABD savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi" sonucu düşürüldüğü ifade edilmişti.

Kaynak: AA

F-15 Savaş Uçağı İran'da Düştü
