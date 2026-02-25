F-16 Uçağı Düştü, Pilot Şehit Oldu

(ANKARA) - Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan bir F-16 uçağının düşmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan bir F-16 uçağıyla saat 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı ve iz bilgisinin kesildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."