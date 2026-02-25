Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 tipi savaş uçağının Balıkesir'de düşmesi sonucu şehit olan Pilot İbrahim Bolat'ın cenaze programı belli oldu.
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının, görev uçuşu esnasında gece saat 00.45 sıralarında kaza kırıma uğramış ve kazada uçak pilotu şehit olmuştu. Şehit Pilot Bolat'ın cenazesi İzmir'de defnedilecek.
Şehit İbrahim Bolat'ın naaşı, Balıkesir'den İzmir'e havayoluyla nakledilecek. Bolat, bugün Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kadifekale Şehitliği'ne defnedilecek.
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
