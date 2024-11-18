Fabrikada İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşen işçi kaldırıldığı hastanede öldü.

İlçedeki bir özel demir çelik fabrikasında müteahhit firmada işçi Ahmet Ayten (48), fabrika sahasında çalıştığı binadan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayten, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şubesinden yapılan açıklamada, "Müteahhit firma çalışanı Ahmet Ayten, geçirmiş olduğu iş kazası sonucu vefat etmiştir. Emekçi kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.