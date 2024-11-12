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Fabrikada Lokomotif Panikinde Ölüm

Fabrikada Lokomotif Panikinde Ölüm

Ereğli'de lokomotiften atlayan İbrahim Demircan hayatını kaybetti, 20 gün önce evlenmişti.

12.11.2024 20:29
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bir fabrikada 3 gün önce kullandığı lokomotifin kamyona çarpacağını zannederek lokomotiften atlayan İbrahim Demircan (27) hayatını kaybetti. Demircan'ın 1 ay önce fabrikada işe başladığı ve 20 gün önce evlendiği öğrenildi.

Olay, 9 Kasım'da Ereğli ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre fabrikanın demiryolları işletmesinde manevracı olarak göreve başlayan İbrahim Demircan, kullandığı lokomotifin bir kamyona çarpacağı endişesine kapıldı. Panik ve korku yaşayan Demircan, mesai arkadaşı Turgay Yılmaz ile birlikte lokomotiften atladı. Lokomotif ise kamyona çarpmadan durdu. Atlayışın ardından yaralanan Demircan ile Yılmaz, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede, başına darbe aldığı ve beyninde ödem oluştuğu belirlenen Demircan, yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Hastanede 3 gün yaşam mücadelesi veren Demircan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer işçi Yılmaz ise gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

YENİ İŞE GİRMİŞ, YENİ EVLENMİŞTİ

İbrahim Demircan'ın bir ay önce yeni işçi alımlarında işe girdiği ve 20 gün önce de evlendiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Ereğli, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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