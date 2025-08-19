Fabrikada Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Fabrikada Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Fabrikada Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
19.08.2025 12:59
Eskişehir'de metal ve plastik parça üreten fabrikada çalışan Kutluay Gümüş, makineye sıkışarak yaşamını yitirdi.

ESKİŞEHİR'de metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada makineye sıkışan Kutluay Gümüş (33), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi 75'inci Yıl OSB Mahallesi 25'inci Cadde'deki metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Kutluay Gümüş, çalıştığı makineye sıkıştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Gümüş, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kutluay Gümüş ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gümüş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Odunpazarı, İş Kazası, Eskişehir, Plastik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fabrikada Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
SON DAKİKA: Fabrikada Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
