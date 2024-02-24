İzmir Büyükşehir Belediyesi, 287 milyon euro yatırımla Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu'nu hizmete açtı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 287 milyon euro yatırımla Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu'nu hizmete açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda büyük hız kazandırdığı raylı sistem yatırımları kapsamında tamamladığı Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu'nu hizmete açtı. Metronun ilk seferine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'e hayırlı olmasını diledi. Metronun güzergahında 7 istasyon bulunuyor ve günlük ortalama 170 bin yolcu taşınması öngörülüyor.

24.02.2024 18:33  Güncelleme: 18:58
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HABER: YAĞMUR BERİL VAROL – KAMERA: KERİM UĞUR

Raylı sistem yatırımlarına son 5 yılda büyük hız kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 287 milyon euro yatırımla tamamladığı Fahrettin Altay- Narlıdere Metrosu, hizmete girdi. Metronun ilk seferine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Demir ağlarla öreceğiz demiştik İzmir'i bu hedefi de gerçekleştiriyoruz. Bir büyükşehir belediyesinin kendi imkanlarıyla yaptığı ilk metro olduğunu söyleyebiliriz. Görev süremiz dolmadan tamamlamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyim. İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Metronun ilk seferinde Başkan Soyer'e, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda davetli eşlik etti.

Sefer sırasında ANKA Haber Ajansı'na konuşana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "287 milyon euroluk dev bir yatırım İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarıyla gerçekleştirilen yeni metro hattımızın açılışını yapıyoruz. 7.2 kilometrelik bu güzergah İzmir trafiğine rahat bir nefes aldıracak. Hem daha temiz hem daha ekonomik hem de çok daha çağdaş bir ulaşım ağı yaratmış oluyoruz" dedi.

SEFER ARALIĞI 15 DAKİKA

Narlıdere Metrosu, Narlıdere güzergahındaki Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında ön işletim sürecinde 15 dakikalık sefer planı uygulanacak. İlerleyen dönemde bu sürenin kısalması planlanıyor.

7 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

Fahrettin Altay-Narlıdere Metro hattında sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor. Günlük yolcu sayısının ortalama 170 bin olması öngörülüyor. Balçova ve Kaymakamlık istasyonlarında 219 araç kapasiteli iki ayrı otopark da yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 287 milyon euro yatırımla Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu\'nu hizmete açtı
Kaynak: ANKA

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