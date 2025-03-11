Fahrettin Altun: "Polonya Başbakanı Tusk, Cumhurbaşkanımızın Davetine İcabetle Yarın Ülkemize Bir Ziyaret Gerçekleştirecek"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tusk ile yapacağı ikili görüşmelerde, iki ülke ilişkileri, Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Altun, paylaşımında, Erdoğan'ın Tusk ile yapacağı ikili görüşmelerde, iki ülke ilişkileri, Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler ele alınacağını bildirdi. Altun, şunları kaydetti:

"Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 12 Mart Çarşamba günü ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır. Geçtiğimiz yıllarda 600'üncü yılını geride bıraktığımız Türkiye-Polonya ilişkilerinin Sayın Tusk'ın ziyareti vesilesiyle daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz."