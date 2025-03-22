Fahrettin Altun: Türkiye Sokağa Teslim Olmayacak - Son Dakika
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Fahrettin Altun: Türkiye Sokağa Teslim Olmayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir. Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak, demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır" dedi.

22.03.2025 00:01  Güncelleme: 00:38
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir. Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak, demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bölgemizde ve dünya siyasetinde kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, liderlik kapasitesi ve devlet tecrübesi ile ülkemizin bu süreçten en güçlü şekilde çıkması noktasında büyük bir mücadele vermektedir. Bu mücadele Sayın Cumhurbaşkanımızın mübarek Ramazan ayında da devam eden yoğun temposundan ve temaslarından da net bir şekilde görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız gecesini gündüzüne katarak aziz Milletimiz ve güzel Türkiye'miz için çalışmalarını kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürmektedir.

Öte yandan 'ana muhalefet partisi' dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmelere ısrarla bigane kalmakta, her gün kendi iç çekişmeleriyle meşgul olmakta ve kendi krizlerini ülkenin meselesiymiş gibi göstermeye çalışmaktadır. 'Ana muhalefet partisi' son olarak devletin bağımsız yargı organları tarafından yürütülen yıllara sari bir adli süreci bahane ederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya, devlet kurumlarına karşı halkımızı kışkırtmaya devam etmektedir.

Adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir. Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak, demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır. Mezkur siyasi kesimler içine düştükleri siyasi tükenmişlik sendromundan bir an evvel çıkmalı, yaşadıkları iç krizlerden sebep kendi partilileri tarafından tetiklenen süreçlerin faturasını hükümetimize ve ülkemize mal etmekten vazgeçmelidir. Şiddetin her türlüsü kötüdür. Demokrasi her daim pusulamızdır. Devletimiz suçlu ile suçsuzu ayıracak kudrete, milletimiz de olanı biteni en iyi şekilde takdir ve tahlil edecek dirayet ve ferasete sahiptir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fahrettin Altun: Türkiye Sokağa Teslim Olmayacak - Son Dakika

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