Fal Uygulaması Sahibi Taşdelen'e Hapis İddianamesi

24.09.2025 09:14
Sertaç Taşdelen, fal uygulamalarıyla suç geliri elde etmekten 7 yıla kadar hapisle yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Taşdelen'in "öncül suç" eylemlerini içeren soruşturma dosyasının UYAP üzerinden sorgulandığı, bu dosyaya göre şüphelinin mobil uygulamalar ile internet siteleri üzerinden falcılık ve medyumluk faaliyetlerinde bulunmak amacıyla bilişim sistemleri kurduğunun tespit edildiği, buna ilişkin de hakkında 27 Mart'ta iddianame düzenlendiği ifade edildi. İddianamede, Taşdelen hakkında düzenlenen söz konusu iddianamedeki eylemlerinin nitelendirilmesinin, "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" eylemleri bakımından önem taşıdığı kaydedildi.

Taşdelen'in, "falcılık", "gaipten haber vermek" eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla bilişim sistemi kurduğu belirtilen iddianamede, söz konusu eylemleri için "Faladdin" ve "Binnaz abla" uygulamaları ile bunların internet sitesi uzantılarını kurduğu, bu yöntemle asıl eylemlerini sistemsel hale getirdiği vurgulandı.

2024'TE REKLAMLARI DURDURULDU

İddianamede, Taşdelen'in eylemlerinin falcılık faaliyeti içermesi nedeniyle, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının 9 Ocak 2024'te, Arteria Yazılım AŞ'ye Faladdin isimli uygulamada fal tanıtımı, "binnaz.com" ile "binnazabla.com" sitelerinde ise medyumluk tanıtımı yapılması nedeniyle reklamları durdurma cezası verdiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

İŞLEMLER MASAK RAPORUNA DA GİRDİ

Şüpheli Taşdelen hakkında MASAK raporuna yer verilen iddianamede, falcılık faaliyetlerinde bulunduğu bilişim sistemi şirketi Arteria Teknoloji AŞ'ye gelen paraların suç geliri olduğu belirtilerek, paraların şirkete ve şüpheliye ait yurt dışı hesaplara, şüphelinin kripto para varlık kuruluşlarında bulunan hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği aktarıldı.
Raporda, Taşdelen'in 2013'ten bu yana SGK çalışma kaydının bulunduğu, prime esas kazancının düşük tutarlar içerdiği, 3 şirkette aktif ortaklık bilgisi ile 4 şirkette aktif yöneticilik kaydının yer aldığı, herhangi bir gayrimenkule sahip değilken 5 kara ve 2 deniz taşıtı sahibi olduğu anlatıldı.

Taşdelen'in 3 kripto varlık hizmet sağlayıcı hesabının bulunduğu belirtilen raporda, bankacılık transfer işlemlerinin genel olarak her bir yıl için yüksek montanlı olduğu ancak özellikle 2024-2025 yıllarına ait toplam işlem hacminin oldukça yüksek, nakit işlemler toplamının ise düşük profil çizdiği, 2024'e ait nakit çekim toplamlarının yüksek olduğu bilgisi yer aldı.

SUÇTAN ELDE EDİLEN KAZANÇ MEŞRU GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILDI

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sertaç Taşdelen'in ortağı olduğu Arteria Teknoloji AŞ vasıtasıyla elde ettiği gelirlerin, iddia konusu falcılık eylemi ve yasak cihazların kullanımı neticesinde sağlanan suç gelirlerinin, hukuk düzeni içerisinde yasal bir statü altında bulunan şirket faaliyetlerinin ticari ve yasal kazanç sağlaması beklenirken, ifade edilen şirketin suç geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı, benzer şekilde suç gelirleri vergilendirilmek suretiyle şüpheli tarafça meşru bir kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesine göre, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tuttuğu, ayrıca şirket hesaplarından yurtdışına yapılan para transferlerine rastlanılması sebebiyle, bu doğrultuda suç gelirini yurt dışına çıkarttığı anlaşılmıştır."

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şüpheli Taşdelen'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA

Sertaç Taşdelen, Taşdelen, Son Dakika

