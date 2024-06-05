Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi - Son Dakika
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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa\'ya Baskın Düzenledi

İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin 57. yılında yüzlerce fanatik Yahudi, polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin baskınlarının devam ettiğini açıkladı. Baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te talmudik ayinler gerçekleştirdi. İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümünde her yıl düzenlenen provokatif bayrak yürüyüşüne on binlerce fanatik Yahudi katılması bekleniyor. Bu yürüyüş sırasında fanatik Yahudilerin Filistinlilere saldırdığı olaylar yaşanıyor.

05.06.2024 11:33
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Yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin 57. yılında polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Şu ana kadar 28 grup halinde 1119 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudilerin baskınları sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'in içinde talmudik ayinler yaptı.

Sağcı İsrailli gruplar daha önce, Doğu Kudüs'ün Haziran 1967'deki işgalinin yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Provokatif bayrak yürüyüşü

Aşırı sağcı fanatik Yahudiler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani takvimine göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail, bu seneki yürüyüşte 3 binden fazla personel görevlendirdiğini duyurmuştu.

Bayrak yürüyüşüne on binlerce fanatik Yahudi'nin katılması bekleniyor.

İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürüyen fanatik Yahudilerin Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırdığı olaylar yaşanıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

Uluslararası hukuka göre İsrail'in Doğu Kudüs'teki hakimiyeti yasa dışı kabul ediliyor. İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi - Son Dakika

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