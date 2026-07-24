Faraşin Yaylası'nda Süt Verimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Faraşin Yaylası'nda Süt Verimi Artıyor

Faraşin Yaylası\'nda Süt Verimi Artıyor
24.07.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bol yağışlarla yeşeren Faraşin Yaylası, besicilerin süt verimini artırdı; hayvanlar kaliteli besleniyor.

EKREM PAYAN/FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda bol yağışlarla yeşeren meralar, hayvanlarda süt verimini artırdı.

Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla her yıl besicilerin tercihi oluyor.

Farklı il ve ilçelerden yaylaya çıkan besiciler, meralarda otlattıkları hayvanlarından elde ettikleri sütle peynir ve yoğurt üreterek geçimlerini sağlıyor.

Bu yıl beklenenin üzerinde yağış alan yayladaki meralarda su kaynaklarının çoğalması ve ot çeşitliliğinin artması sayesinde küçükbaş hayvanlar daha kaliteli besleniyor. Bu sayede hayvanlarda da süt verimi arttı.

"Diğer yıllara nazaran bu yıl çok kar yağdı"

Besicilerden İsmet Arslan, AA muhabirine, Faraşin Yaylası'nın hayvancılık açısından çok uygun bir yer olduğunu söyledi.

Faraşin Yaylası'nın çıktıkları diğer yaylalardan daha verimli olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Buranın havasını, suyunu ve ot çeşidini gittiğimiz hiçbir yerde görmedik. O nedenle burayı tercih ediyoruz. Bu yıl çok fazla kar yağdığı için su bol. Süt verimimiz diğer yıllara göre yaklaşık 10 kat arttı. Çevremizde halen kar var, her taraf yemyeşil. Koyunlarımız kar suyundan faydalanıyor. Burada otlayan hayvanın eti daha lezzetli ve güzeldir. Faraşin Yaylası'nda yetişen hayvan diğer hayvanlardan da daha değerlidir."

"Serin ve yeşilliği bol olduğu için burayı tercih ediyoruz"

Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen besici Nuri Baykara da 30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını dile getirerek, mayıs ayının sonunda yola çıktıklarını ve bir aylık yolculuktan sonra Faraşin Yaylası'na vardıklarını belirtti.

Ekim ayına kadar yaylada kalacaklarını ifade eden Baykara, "Serin ve yeşilliği bol olduğu için burayı tercih ediyoruz. Geçen yıllara göre 1 ay gecikmeli geldik çünkü bu yıl çok yağışlı ve karlı geçti. Burası verimli bir yer, memnunuz. Temmuz ayındayız ama burada halen kar var. Bazen ağustos ayına kadar kar yerde kalıyor." dedi.

Gülizar Yıldız ise hayvanlarını günde iki kez sağdıklarını anlattı.

Hayvanların sütünden peynir ve yoğurt elde ederek geçimlerini sağladıklarını belirten Yıldız, "Bizim işimiz hayvancılık. Kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Sabah namazından sonra kalkıyoruz akşama kadar hayvanlarla ilgileniyoruz. Çok zorlu ve meşakkatli ama bizim yaz kış işimiz bu şekilde. Bu yıl yağış çok olduğu için süt verimi iyi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İsmet Arslan, Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faraşin Yaylası'nda Süt Verimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi
3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı 3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı
Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı
Diyarbakır’da 685 kişi CHP’den istifa etti Diyarbakır'da 685 kişi CHP'den istifa etti
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt

11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:12
CHP’de büyük çöküş Meclis’teki parti sıralaması değişti
CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti
10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
10:52
Özgür Özel’in ardından CHP’de deprem İşte istifa eden milletvekili sayısı
Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı
10:39
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
10:31
Turizm sektöründe çalışanlara müjde Bakanlık her ay prim desteği verecek
Turizm sektöründe çalışanlara müjde! Bakanlık her ay prim desteği verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 12:02:41. #7.13#
SON DAKİKA: Faraşin Yaylası'nda Süt Verimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.