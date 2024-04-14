Fas Deniz Kuvvetleri, 118 düzensiz göçmeni yakaladı

Fas Deniz Kuvvetlerinin, Atlas Okyanusu kıyılarında 118 düzensiz göçmeni yakaladığı duyuruldu.
Fas Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada Deniz Kuvvetlerine bağlı birliğin, ülkenin güneyindeki Tarfaya kentinde Atlas Okyanusu kıyılarında düzensiz göçmenleri taşıyan 2 botu durdurduğu belirtildi.
Botlarda 3'ü çocuk 9'u kadın 118 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edilen açıklamada, bunlardan 114'ünün Sahra Altı Afrika ülkelerinden, 4'ünün ise Bangladeş uyruklu olduğu kaydedildi.
Düzensiz göçmenlere ilk yardım yapıldığı, ardından hukuki işlemler için güvenlik güçlerine teslim edildiği aktarıldı.
Fas İçişleri Bakanlığı, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, geçen sene 75 bin 184 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurmuştu.
Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.
Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.
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