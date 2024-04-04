Fas Dışişleri Bakanı: Batı Sahra meselesinde özerklik dışında çözüm yok - Son Dakika
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Fas Dışişleri Bakanı: Batı Sahra meselesinde özerklik dışında çözüm yok

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Batı Sahra meselesinin çözümünde 'özerklik girişimi dışında bir çözümün' olmadığını belirtti. Fas'ın BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı olarak siyasi süreci yeniden başlatmak amacıyla yapılan görüşmede, Fas, Cezayir, Moritanya ve Polisario Cephesi arasında kalıcı ve mutabakata dayalı bir çözüm hedeflendiği ifade edildi. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

04.04.2024 23:37  Güncelleme: 23:41
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Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Batı Sahra meselesinin çözümünde "özerklik girişimi dışında bir çözümün" olmadığını belirtti.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Burita'nın başkent Rabat'ta Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldiği belirtildi.

Fas'ın BM Temsilcisi Ömer Hilal'in de katıldığı görüşmenin açık sözlülüğün, olumlu ve yapıcı bir ruhun hakim olduğu bir atmosferde geçtiği kaydedildi.

Görüşmenin, siyasi, kalıcı ve mutabakata dayalı bir çözüme ulaşmak hedefiyle BM Güvenlik Konseyi kararlarının belirlediği tek çerçeve olan Fas, Cezayir, Moritanya ve Polisario Cephesinin katılımıyla yürütülen siyasi süreci yeniden başlatmak amacıyla yapıldığı aktarıldı.

Fas Dışişleri Bakanı Burita, "BM'nin Cezayir'in tam katılımıyla oluşturduğu yuvarlak masa toplantıları çerçevesi dışında bir siyasi süreç olmadığı gibi Fas'ın özerklik girişimi çerçevesi dışında da bir çözüm bulunmuyor. Ateşkesin Polisario mensupları tarafından her gün ihlal edildiği bir dönemde ciddi bir siyasi süreç olmaz." dedi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Yuvarlak masa toplantıları

Batı Sahra konusunda geçen yıllarda BM gözetiminde Fas ile Polisario Cephesi arasında, komşu ülkeler Cezayir ve Moritanya'nın da katılımıyla yuvarlak masa toplantıları yapılmıştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde birincisi Aralık 2018, ikincisi Mart 2019'da düzenlenen toplantının üçüncüsünün Mayıs 2019'da yapılması kararlaştırılmış ancak dönemin BM Batı Sahra Temsilcisi Horst Köhler'in sağlık sorunları gerekçeli istifası nedeniyle toplantı gerçekleştirilememişti.

Köhler'in istifasından 2 yıl sonra 6 Ekim 2021'de Staffan de Mistura BM Genel Sekreteri'nin Batı Sahra Özel Temsilcisi oldu.

Cezayir, 22 Ekim 2021'de Batı Sahra sorununun görüşülmesi için Cenevre'de düzenlenen "yuvarlak masa toplantıları"ndan çekildiğini açıklamıştı.???????

Kaynak: AA

Batı Sahra, Moritanya, Cezayir, Nasır, Fas, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas Dışişleri Bakanı: Batı Sahra meselesinde özerklik dışında çözüm yok - Son Dakika

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