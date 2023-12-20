Fas Dışişleri Bakanı: Gazze\'de barışın başka bir alternatifi yok

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, iki aydan uzun süredir abluka ve yıkımla karşı karşıya olan Gazze Şeridi'nde barışın iki devletli çözümden başka bir alternatifi olmadığını söyledi.

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 6. Rus-Arap İşbirliği Forumu'nun açılışında konuşan Burita, abluka altındaki Gazze'de yıkımın ve sivillerin ölümüyle sonuçlanan katliamın devam ettiğine işaret etti.

Bölgede kalıcı barışı tesis etmekten başka bir seçenek olmadığını belirten Burita, "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının ve Mahmud Abbas başkanlığında Filistin yönetiminin güçlendirilmesinin alternatifi yok." dedi.

Burita, Rusya ile Arap dünyası arasındaki işbirliği imkanlarının ele alındığı forumda, "Arap dünyasını farklı bir yaklaşımla ele almanın, mevcut zorlayıcı şartları anımsayarak kaygılarla baş etmenin zamanı geldi." diye konuştu.

Arap ülkelerinin uluslararası ve bölgesel ağırlığı olan bir gücü olduğunu belirten Burita, "Arap ülkeleri, siyasi koordinasyon, ekonomik işbirliği, insani yakınlaşma ve güvenliği, barışçıl yollarla sağlama kaygısına dayalı, ruh ve içerik açısından gerçek bir ortaklık üzerine inşa edilmiş, bölgesel ve uluslararası ağırlığı olan tutarlı bir sistem olarak ele almalıdır." ifadelerini kullandı.

Rus Arap Forumu, 2009 yılında Arap Birliği ile Rusya arasında imzalanan bir protokolle dışişleri bakanları düzeyinde bölgesel kimlikli bir günlük bir toplantı olarak düzenlenmeye başlandı.

Bir önceki Forum, 2019 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenmişti.