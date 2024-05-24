Fas: Geleneksel Şehirler ve Kültürel Zenginlikler - Son Dakika
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Fas: Geleneksel Şehirler ve Kültürel Zenginlikler

Fas: Geleneksel Şehirler ve Kültürel Zenginlikler

Afrika'nın kuzeybatısında yer alan Fas, geleneksel şehirleri, doğal tarihi dokusu, kültürel çeşitliliği ve tarihi mirasıyla her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Fas'ın renkli çarşıları, Kazablanka'daki Muhammed V. Meydanı ve 2. Hasan Camisi, Rabat'taki Kasbah Oudaya ve Şafşavan şehri gibi görülmesi gereken yerler turistlerin ilgisini çekiyor. Fas'ın kuzey bölgesinde bulunan Şafşavan'daki mavi-beyaz evler ise nazar boncuğunu andırıyor. Fes şehri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alırken, Marakeş'teki Faniler Meydanı ve Atlas Dağları'ndaki geleneksel Berberi köyleri de turistik yerler arasında bulunuyor. Fas'a Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşlarıyla kolayca ulaşılabiliyor.

24.05.2024 11:10
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Afrika'nın kuzeybatısında, Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Fas, geleneksel şehirleri, doğal tarihi dokusu, kültürel çeşitliliği, tarihi mirası ve kendine özgü kimliğiyle her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Nüfusu 40 milyon olan ülkede, Berberi kökenli yerel halk Amazighler ve Araplar başta olmak üzere, Yahudiler ve Afrika kökenli etnik gruptan insanlar da yaşıyor.

Afrika'nın en büyük limanlarından birine sahip olan Fas'ın Kazablanka kentinde, Muhammed V. Meydanı ve 2. Hasan Camisi, başkent Rabat'ta Kasbah Oudaya, Hasan Kulesi, 5. Muhammed Mozolesi, mavi boyalı evleri ve sokaklarıyla bilinen Şafşavan şehri görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Fas'ın her şehrinde yer alan renkli çarşılar turistler tarafından yoğun ilgi görüyor ve mutlaka ziyaret ediliyor.

Ülkenin nazar boncuğu Şafşavan

Fas'ın kuzey bölgesinde ve Rif Dağları'nın kenarında bulunan, kültürel tarihi ise MÖ 8. yüzyıla dayanan Şafşavan'daki evlerin duvarları, kapıları ve pencereleri mavi-beyaz tonlarındaki renkleriyle nazar boncuğunu andırıyor.

Şehirde, mavi ve tonlarının yoğunlukta olmasının sebebi tam olarak bilinmese de bu renklerin halkı koruduğu ya da böcek ve sinekleri uzak tuttuğu inanışının yaygın olduğu gözleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Fes

Fas'ın üçüncü büyük şehri Fes ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, koruma altındaki bir kent olarak ön plana çıkıyor.

Fes şehrindeki sembol yerler arasında, kraliyet sarayının anıtsal kapısı Bab-el Makhzen, Attarine Medresesi, Nejarine Meydanı, dünyanın en iyi seramik işçiliğinin yapıldığı yerler olarak betimlenen atölyeler ile geçmişten bugüne taşınan ve geleneksel deri tabaklama yönteminin sürdürüldüğü tabakhaneler yer alıyor.

Marakeş'te bulunan Faniler Meydanı ve burayı çevreleyen geleneksel çarşı ile panayır görüntüsünde olan merkez de ziyaret edenleri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Kadim halk "Berberiler"

Faniler Meydanı'ndaki Kutubiyye Camisi ve minaresi, Yves Saint Laurent Müzesi'ndeki Jacques Majorelle'ye ait botanik ve peyzaj bahçesi ile Atlas Dağları'nda yer alan geleneksel Berberi köyleri görülmesi gereken turistik yerler olarak kabul ediliyor.

Atlas Dağları'nın eteklerinde yaşayan Berberiler, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı içine alan Kuzey Afrika'nın en eski yerli halkı olarak biliniyor.

Fas'ın resmi dillerinden sayılan Berberice konuşan halkın çoğunluğu geleneksel yaşam tarzlarını devam ettiriyor.

Yıl içerisinde binlerce kişinin ziyaret ettiği Fas'a, Türk Hava Yollarının 2005'te başlattığı Kazablanka ve 2019'da başlattığı Marakeş uçuşları ile direkt ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas: Geleneksel Şehirler ve Kültürel Zenginlikler - Son Dakika

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