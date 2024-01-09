Fas\'ın Adalet ve Kalkınma Partisi İsrail saldırılarını kınadı

Fas'ın muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) Parlamento Grup Başkanı Abdullah Buvanu, İsrail saldırılarını kınama, Filistin direnişi ve Gazze halkıyla dayanışmayı sürdürme çağrısı yaptı.

PJD internet sitesinde, parlamento grup toplantısındaki konuşmasını yayımlanan Buvanu, Gazze'den gelen görüntüler ve "elim manzaraların" kimseyi, Filistin ve Gazze'ye destek gösterileri ve eylemlerinin "önemsizliği düşüncesine" sevk etmemesi gerektiğini söyledi.

"Saldırıların 4'üncü ayında, Gazze halkı ve direnişin ayakta kalması gerçekten çok büyük bir şey" diyen Buvanu, Filistin direnişinin gösteri, dua ve diğer her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Filistin'e destek çağrısını tekrarlayan Abdullah Buvanu, "Filistin, Faslıların günlük programlarında yer alması gerekir. Batı şehirlerinde gerçekleşen gösterileri ve bu gösterilerde Filistin direnişini destekleyen slogan ve pankartların nasıl yükseldiği düşünülmelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 519 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 340 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 155 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.