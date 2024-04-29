Fas Savunma Bakanı, NATO Askeri Komite Başkanı ile bölgesel güvenlik durumunu değerlendirdi

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Fas Savunma Bakanlığından sorumlu bakan Abdullatif Ludeyi, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile bölgesel güvenlik durumunun değerlendirilmesini ele aldı.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Ludeyi, resmi ziyaret kapsamında 28-30 Nisan tarihleri arasında Fas'ta bulunan Bauer ile başkent Rabat'ta görüştü.

Bauer'in ziyaretinin bölgesel güvenlik durumunun değerlendirilmesi ve NATO'nun Akdeniz ülkeleriyle diyalogu güçlendirme çabaları çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

Görüşmede, "Akdeniz'de güvenliğin sağlanması konusunda NATO ile Fas arasında çeşitli alanlarda eğitim ve kapasite geliştirme konularında işbirliğinin ele alındığı" aktarıldı.

Ludeyi ve Bauer'in, "NATO ve Fas arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda istekli" oldukları kaydedildi.

Bauer ise Fas'ın "Avrupa, Akdeniz ve Afrika'da istikrar sağlanması konusundaki stratejilerin uygulanması konusunda önemli bir rol oynadığını" ifade etti.