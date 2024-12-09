Fas, Suriye'nin Egemenliğini Destekliyor

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Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin Suriye'nin birliği ve egemenliğinin korunmasını desteklediğini ve Suriye'ye "istikrar ve daha iyi bir gelecek" temenni ettiğini belirtti.

Burita, başkent Rabat'ta, eski Kenya Başbakanı ve Afrika Komisyonu başkan adayı Raila Amolo Odinga ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Burita, "Fas Krallığı, Kral 6. Muhammed'in talimatları doğrultusunda, Suriye halkının egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda net ve kararlı bir tutum sergilemiştir ve bu tutum değişmeyecektir." dedi.

Burita ayrıca, ülkesinin "Suriye'deki hızlı gelişmelerin istikrar getirmesini, halkına kalkınma ve daha iyi bir gelecek sağlamasını" temenni ettiğini kaydetti.

Rabat'ın Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Burita, "Fas, Suriye'nin birliğini ve istikrarını her zaman desteklemiştir. Suriye halkının beklentilerini gerçekleştirecek her türlü çabayı da desteklemektedir." ifadelerini kullandı.